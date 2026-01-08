¿Nuevo Valor de la UMA en 2026 Sube el Salario Mínimo en México? Esto Pasará con tu Sueldo

Este jueves, 8 de enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el valor que tendrá la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a partir del mes de febrero. Te decimos qué pasara con tu sueldo.

Qué es la UMA: Es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Los valores de la UMA que entrarán en vigor a partir del 1 de febrero de 2026 son:

Diario 117.31 pesos mexicanos .

Mensual 3 566.22 pesos mexicanos.

Anual 42 794.64 pesos mexicanos.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Entra en Vigor la Nueva UMA 2026 en México? Este Día Cambian Costos de Multas y Trámites.

Nuevo valor de la UMA: Esto pasará con tu sueldo

El cálculo del valor de la UMA es una tarea exclusiva del INEGI y tiene su fundamento legal en:

El artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

El artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM en materia de desindexación del salario mínimo.

El artículo 29 fracción XX del Reglamento Interior del INEGI.

Para este año, la actualización de la UMA tendrá un aumento del 3.69% en comparación con 2025, pero debes tener muy claro que la UMA y el salario mínimo, que este año tuvo un aumento del 13% y quedó en 315.04 pesos diarios y 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), en no son los mismo.

La UMA modifica el costo de las obligaciones como son multas, impuestos, trámites del gobierno, entre otros previstos en las leyes federales y estatales y otras disposiciones jurídicas. Es por eso que tu salario no sufrirá modificaciones por el nuevo valor de la UMA, pero sí afecta el valor en pesos de los créditos hipotecarios otorgados en esa medida.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar