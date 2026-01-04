Salario Mínimo 2026 en México: ¿Quiénes Reciben el Aumento en la Primera Quincena de Enero?

El primer día de enero de 2026 marca el inicio de la entrada en vigor del ajuste al ingreso base. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) avaló los montos que rigen la actividad laboral en el país.

No obstante, existe confusión sobre el tipo de persona que percibe este dinero extra de forma inmediata. Así que en N+ te decimos quiénes recibirán el aumento del salario mínimo en la primera quincena de enero de 2026.

Video: Ajuste de Salario Mínimo en Enero 2026: ¿De Cuánto Es el Aumento?

¿De cuánto es el aumento al salario mínimo en México para 2026?

En primer lugar, los montos de dinero para los trabajadores dependen de la zona geográfica donde se ubica el centro de trabajo. El Gobierno federal, en conjunto con el sector obrero y el sector empresarial, determinó las cifras. Por un lado, en la mayor parte de las entidades de la República, el incremento al salario mínimo es del 13 por ciento. Bajo esta norma, el ingreso mensual llega a los 9,582.47 pesos. En consecuencia, el pago por quincena corresponde a 4,791.23 pesos.

En contraste, la Zona Libre de la Frontera Norte cuenta con una tasa de aumento distinta. En esta región, el alza es del 5 por ciento. Por lo tanto, el sueldo mensual se sitúa en 13,409.80 pesos. Esto significa que el depósito de cada quincena alcanza la cantidad de 6,704.90 pesos para el personal en dicha zona. Asimismo, el Gobierno federal puso a disposición del público el tabulador de salarios mínimos profesionales de 2026 en el portal oficial de internet para su consulta por sectores.

¿Quiénes recibirán el aumento del salario mínimo en la primera quincena de enero de 2026?

El ajuste por el aumento al salario mínimo 2026 se refleja de manera forzosa en el primer pago de enero para los trabajadores con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el ISSSTE que perciben la cifra mínima de ley. De igual manera, las personas con un sueldo que se encontraba por debajo del límite que entra en vigor en 2026 obtienen el beneficio.

Según las cifras de la administración federal, un total de 8.5 millones de personas reciben este incremento de forma directa. Por este motivo, la empresa tiene la obligación de actualizar los pagos desde el 1 de enero de 2026. El objetivo de esta medida reside en la recuperación del poder de compra para que el salario mínimo alcance 2.5 veces el costo de la canasta básica en el año 2030.

¿Quiénes no recibirán el aumento del salario mínimo en la primera quincena de enero de 2026?

Es importante señalar, que el aumento al salario mínimo no llega a todos los empleados del país por disposición de la Ley Federal del Trabajo (LFT). La normativa indica que el salario mínimo funciona como un piso legal y no como un indicador para ajustes en todos los niveles. En consecuencia, los patrones no tienen la obligación de elevar los ingresos de quienes ganan más de la cifra mínima.

Adicionalmente, los empleados con sueldos que se pactan en contratos individuales o colectivos por encima del umbral de ley no reciben el alza de forma automática. Esto también aplica para el personal con esquemas de tabuladores, bonos o compensaciones internas en los centros de trabajo. En estos casos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señala que el ajuste depende de la voluntad del empleador o de los resultados de una negociación colectiva.

¿Qué hacer si no recibo el aumento del salario mínimo en la primera quincena de enero de 2026?

Es necesario revisar la zona salarial, la fecha de corte y que el monto coincida con el límite de ley. Si un trabajador percibe el mínimo y la empresa omite el ajuste, existe el recurso de la queja legal.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) brinda orientación gratuita para resolver dudas o reportar anomalías en el pago.

En conclusión, el beneficio del salario mínimo en 2026 es un derecho exclusivo para los sectores con ingresos más bajos en la formalidad. El resto de los trabajadores debe buscar acuerdos particulares con sus empresas para obtener mejoras en sus percepciones de dinero mensuales.

