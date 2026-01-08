¿Cuándo Entra en Vigor la Nueva UMA 2026 en México? Este Día Cambian Costos de Multas y Trámites

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2026 y para que sepas cuándo cambia, a continuación te decimos cuándo entra en vigor en México, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para este año, la actualización de la UMA tendrá un aumento del 3.69% en comparación con 2025, con lo que se modificarán los costos de multas, impuestos, trámites del gobierno, créditos hipotecarios, pensiones, entre otras obligaciones previstas en las leyes federales, de las entidades federativas, así como disposiciones jurídicas.

¿A cuánto equivale una UMA 2026 en pesos?

La UMA tuvo un incremento de 4.17 pesos para 2026, ya que el año pasado su valor diario fue de 113.14 pesos. De esta manera, con el aumento de 3.69% para este año, a esto equivale la referencia económica en pesos del Inegi:

Valor UMA diario 2026: 117.31 pesos

2026: 117.31 pesos Valor UMA mensual 2026: 3,566.22

2026: 3,566.22 Valor UMA anual 2026: 42,794.64

El Inegi es el responsable de establecer cada año esta referencia económica, la cual se calcula multiplicando el valor diario de la UMA de 2025 por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de diciembre del año inmediato anterior.

¿Cuándo cambia la UMA en México?

Aunque el valor de la UMA 2026, diario, mensual y anual, se anunció este día, las nuevas tarifas no se aplican de inmediato, y este año entrarán en vigor el próximo 1 de febrero, de acuerdo con lo que establece el Inegi.

De esta manera, a partir de dicha fecha subirán de precio trámites, multas y pagos como los siguientes:

Multas de tránsito : Este pago dependerá del tipo de infracción cometida por el conductor.

: Este pago dependerá del tipo de infracción cometida por el conductor. Crédito Infonavit : Algunos beneficiarios pagan su crédito en la modalidad de salario mínimo o UMA, lo que significa que con el aumento anual de estos montos, también habrá un aumento en los intereses a pagar por el usuario.

: Algunos beneficiarios pagan su crédito en la modalidad de salario mínimo o UMA, lo que significa que con el aumento anual de estos montos, también habrá un aumento en los intereses a pagar por el usuario. Impuestos : El ISR o cuotas del Seguro Social son los impuestos que aumentan con la actualización de la UMA.

: El ISR o cuotas del Seguro Social son los impuestos que aumentan con la actualización de la UMA. Prestaciones laborales : créditos de nómina.

: créditos de nómina. Deducciones personales.

Es importante recordar que el sistema de la Unidad de Medida y Actualización comenzó a funcionar en 2016, en sustitución de la modalidad anterior, conocida como Veces Salario Mínimo (VSM). Esto debido a que se busca evitar un impacto negativo en las obligaciones fiscales de los ciudadanos con el aumento del salario mínimo, que para 2026 aumentó un 13%.

