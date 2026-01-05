Canasta Básica vs Salario Mínimo 2026: ¿Qué Se Puede Comprar Tras el Aumento en México?

El 1 de enero de 2026 entró en vigor el ajuste al ingreso de los trabajadores en México. El acuerdo entre el sector patronal y los empleados estableció un incremento del 13 por ciento para el salario mínimo general. Este porcentaje sitúa la cifra diaria en 315.04 pesos, lo que mensualmente se traduce en un total de 9,582.47 pesos.

Como te hemos informado en N+, en la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento es del 5 por ciento. Con esta modificación, el pago por jornada laboral sube de 419.88 pesos a 440.87 pesos, que mensualmente son 13,409.80 pesos.

¿Quiénes reciben el aumento del salario mínimo en 2026?

El ajuste por el aumento al salario mínimo 2026 se refleja en el primer pago de enero para los trabajadores que perciben la cifra mínima de ley. De igual manera, las personas con un sueldo que se encontraba por debajo del límite que entra en vigor este año obtienen el beneficio.

Según las cifras de la administración federal, un total de 8.5 millones de personas reciben este incremento de forma directa. Por este motivo, la empresa tiene la obligación de actualizar los pagos desde el 1 de enero de 2026.

A decir de las propias autoridades, el objetivo de esta medida es la recuperación del poder adquisitivo para que el salario mínimo alcance 2.5 veces el costo de la canasta básica en el año 2030.

Es de destacar que el aumento al salario mínimo no llega a todos los empleados del país. Y es que según la Ley Federal del Trabajo (LFT) el salario mínimo funciona como un piso legal y no como un indicador para ajustes en todos los niveles. Es decir, los patrones no tienen la obligación de elevar los ingresos de quienes ganan más de la cifra mínima.

¿Qué productos compra un día de salario mínimo en 2026?

De acuerdo con el propio Gobierno de México con los 315.04 pesos de un día, una persona que gane el salario mínimo y se beneficie con el aumento puede comprar lo siguiente:

14.8 kilogramos de tortilla

6.5 kilogramos de huevo

7.1 kilogramos de frijol

Los productos que se pueden comprar en un día según las autoridades se podría complementar con los artículos de la canasta básica los cuales te mencionamos más adelante.

¿Qué productos forman parte de la canasta básica en México?

A continuación, te compartimos la lista completa de los 24 artículos que conforman la canasta básica, en México, según información oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los cuales pueden complementar una compra hecha con un salario mínimo.

Aceite vegetal comestible: 1 botella 946 mililitros Arroz en grano: 1 kilogramo Atún en hojuela (máximo 5% soya): 2 latas de 140 gramos Azúcar estándar: 1 kilogramo Carne de res: 1 kilogramo Cebolla blanca: 1 kilogramo Chile jalapeño: 1 kilogramo Carne de cerdo: 1 kilogramo Frijol negro: 1 paquete de 900 gramos Huevo de gallina: 1 paquete de 18 piezas Jabón de tocador: 1 pieza Jitomate saladet: 1 kilogramo Leche de vaca: 5 piezas de 1 litro cada una Limón: 1 kilogramo Manzana 1 kilogramo Plátano: 1 kilogramo Pan blanco de caja: 1 paquete de 680 gramos Papa blanca: 1 kilogramo Papel higiénico: 1 paquete de 4 rollos Pasta para sopa: 1 paquete de 220 gramos Carne de pollo: 1 kilogramo Sardina en tomate en lata: 1 lata de 425 gramos Tortilla de maíz de Supermercado: 4 kilogramos Zanahoria: 1 kilogramo

Con esta lista de productos te puedes dar una idea de lo que puedes comprar gracias al aumento al salario mínimo en este 2026.

