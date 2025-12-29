Así Queda Salario de Trabajadores en México a Partir del 1 de Enero 2026; ¿Cómo Calcular Sueldo?

Como cada año, a partir del próximo 1 de enero de 2026 el salario mínimo aumentará en México, beneficiando a millones de trabajadores en el país.

Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del jueves primero de enero son los siguientes, ya con el aumento aplicado de 13%:

En la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) , será de 315.04 pesos por jornada diaria de trabajo.

, será de 315.04 pesos por jornada diaria de trabajo. En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), será de 440.87 pesos por jornada diaria de trabajo.

¿Cómo me beneficia el aumento al salario mínimo?

Dicho aumento representa un incremento de 154% en el poder adquisitivo de 2018 a 2026, con lo que el acceso a las canastas básicas pasa de 1.8 en 2025 a 2.0 en 2026 y de 2.8 en la frontera.

“Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, extranjera, y estamos en récord de inversión extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha”, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Salario Mínimo Mensual Aumentó 77% en Términos Reales: Claudia Sheinbaum

¿Cómo calcular cuánto sueldo al mes con el aumento al salario mínimo?

Con el incremento en la zona del salario mínimo general de 13%, el salario mínimo mensual de los trabajadores será de 9 mil 451.2 pesos, ello resultado de multiplicar los 315.04 pesos diarios por 30.

Mientras que la zona de la libre frontera norte, donde el aumento al salario es de 5%, el ingreso mensual a partir de 2026 será de 13 mil 226.1 pesos.

