Estos son los Billetes y Monedas en Proceso de Retiro que Probablemente Ya No Verás en 2026

El próximo año hay algunos billetes y monedas que no volverán a tu monedero o billetera debido a que el Banco de México (Banxico) comenzó en 2025 su proceso de retiro.

Lo anterior significa que, si bien no pierden su valor, por resolución del banco central se retiran de la circulación a través de los bancos.

Noticia relacionada: EUA Dice Adiós a los Centavos después de 232 Años: ¿Qué Pasa si Tienes un Penny de Lincoln?

En otras palabras, pueden seguir siendo utilizados para realizar transacciones comerciales y de cambio, pero cuando lleguen a los bancos, estos son separarlos para depositarlos en el Banxico y no volver a entregarse al público.

¿Cuáles son los billetes que comenzaron su proceso de retiro en 2025?

En octubre pasado, el Banxico ordenó el retiro de la circulación de los billetes de 20 pesos pertenecientes a la familia F, característicos por la efigie de Benito Juárez, entre otros elementos:

Anverso : La efigie de Benito Juárez está acompañada de una viñeta compuesta por una balanza en primer plano, que simboliza el equilibrio y la justicia, y un libro que representa las Leyes de Reforma promulgadas en 1859.

: La efigie de Benito Juárez está acompañada de una viñeta compuesta por una balanza en primer plano, que simboliza el equilibrio y la justicia, y un libro que representa las Leyes de Reforma promulgadas en 1859. Reverso: El elemento principal es una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán, ubicada en el estado de Oaxaca y nominada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.

A través de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el banco central informó que, con fundamento en la Constitución y la Ley del Banxico, resolvió retirar de la circulación los billetes de la denominación de 20 pesos tipo F.

La familia de billetes F fue pionera en la incorporación de elementos de seguridad, en los colores y en tamaños. En el caso del billete de 20 pesos de Benito Juárez, este llevaba en circulación desde agosto de 2007.

El retiro del billete de 20 pesos de la familia F comenzó el pasado viernes 10 de octubre de 2025.

Los billetes de la denominación de 20 pesos conservarán su poder liberatorio.

Adiós a Billetes de 20 Pesos con Benito Juárez: Banxico Ordena Sacarlos de Circulación

También te puede interesar: ¿Cuándo Pondrá Banxico en Circulación las Monedas de 10, 20 y 25 Pesos del Mundial 2026?

¿Qué monedas dejarán de circular en 2025?

Si bien no forman parte de un proceso de retiro como tal, a partir de este año comenzaron a circular las nuevas monedas de 1, 2 y 5 pesos con núcleos de acero recubierto de bronce, en sustitución de la aleación actual de bronce-aluminio.

Con ello se busca satisfacer la demanda de moneda de curso legal y una disminución en los costos de producción de estas, calculada entre 300 y 400 millones de pesos anuales, en función de las oscilaciones en los precios de los metales que componen dicha aleación.

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, confirmó durante la presentación del informe trimestral julio-septiembre 2025 del banco central que la nueva moneda de un peso entrará en circulación antes de que termine el año.

Estas nuevas monedas convivirán con las actuales.

El cambio residirá en la composición de estas, por lo que a simple vista será imperceptible.

Asimismo, el pleno del Senado aprobó el 10 de diciembre dos dictámenes que modifican las características de las nuevas monedas de 10 y 20 pesos, con los que se busca disminuir sus costos de producción.

Nuevas monedas de 10 y 20 pesos

La moneda de 10 pesos, precisa el proyecto, contará en su anverso con el Escudo Nacional y la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En su lado reverso, estará la Piedra del Sol, que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego, además de identificadores de valor de la moneda y año de acuñación, entre otros.

Será circular y bimetálica.

Su parte central podrá ser de aleaciones de plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel.

Su anillo perimétrico de bronce-aluminio, acero cubierto de bronce, bronce-aluminio-hierro o alpaca dorada.

Por su parte, la moneda de 20 pesos tendrá en su reverso el Templo de Kukulkán en Chichén Itzá, acompañada de identificadores de valor y año de acuñación, entre otros.

También en su reverso, la moneda de 20 pesos tendrá escrito el microtexto “CHICHÉN ITZA, TEMPLO DE KUKULKÁN-PATRIMONIO CULTURAL”. En su anverso estará el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Será dodecagonal.

Su centro estará hecho de alpaca plateada.

Su anillo perimétrico será de bronce-aluminio.

Así Serán las Nuevas Monedas de 10 y 20 Pesos: ¿Cuándo Entrarán en Circulación?

Con información de: N+

Historias recomendadas:

AMP