Peso Mexicano Alcanza su Nivel Más Fuerte en Más de Un Año y Medio; Así Cerró frente al Dólar

El peso mexicano se apreció este martes 23 de diciembre de 2025 ante un debilitamiento generalizado del dólar y luego de un reporte de inflación local que reforzó las perspectivas de que el Banco de México (Banxico) pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

Durante la primera quincena de diciembre, el índice general de precios al consumidor se moderó más de lo previsto, a un 3.72%. La inflación subyacente también disminuyó más de lo esperado y se ubicó en un 4.34%; aun así, continuó por encima de la meta oficial de un 3% +/- un punto porcentual.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Wall Street Hoy? S&P 500 Cierra en Máximo Histórico con Tecnológicas al Alza

¿Por qué se apreció hoy el peso frente al dólar?

En la recta final de la jornada, el peso cotizaba en 17.90 unidades, un nivel no visto desde julio de 2024, con una apreciación de un 0.41%, mientras que el índice dólar se replegaba frente a una cesta de divisas a raíz de la publicación de sólidos datos económicos en Estados Unidos.

Por la mañana se supo que la economía estadounidense creció más rápido de lo anticipado en el tercer trimestre, apuntalada por el fuerte gasto de los consumidores. Las primeras estimaciones mostraron un aumento del PIB del 4.3%, mucho mayor que la previsión de los economistas de un 3.3%.

Las cifras avivaron expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed)en 2026, coincidieron especialistas, que destacaron que el menor volumen de negocios por el periodo de asueto de fin de año exacerbó la reacción en los mercados.

"Para el inversionista, este cierre sugiere un mercado cambiario más estable, con el tipo de cambio moviéndose en un rango estrecho entre 17.90 y 18.00, lo que reduce la volatilidad y abre espacio para movimientos tácticos si el dólar continúa débil", afirmó Diego Albuja, analista de ATFX Latam.

Bolsa mexicana bate nuevo récord

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó un 1.31% a 65 MIL 624.38 puntos, anotando nuevos máximos históricos, según datos preliminares de cierre.

Los títulos del operador de aeropuertos OMA encabezaron las alzas , con un 3.47% más a 253.45 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas, que sumaron un 3.04% a 189.66 pesos.

, con un 3.47% más a 253.45 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas, que sumaron un 3.04% a 189.66 pesos. En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió un punto base a un 9.02%, mientras que la tasa a 20 años subió cinco, a un 9.56%.

Con información de: N+ y Reuters

Historias recomendadas:

AMP