Nuevas Tablas de ISR 2026: ¿Cómo Calcular Cuántos Impuestos Pagas al SAT de Tu Nómina Este Año?

Las nuevas tablas de ISR 2026 pueden utilizarse para saber cuánto pagas de impuestos en tu nómina por tus sueldos y salarios, ya sean semanales, quincenales o mensuales, y acá en N+ te presentamos las tarifas publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para este año.

El salario mínimo en México recibió un aumento del 13% para 2026 y en notas previas ya te dijimos qué trabajadores ganarán 705 pesos al día, además de cuántas canastas básicas se pueden cobrar este año luego del incremento.

Las tablas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se actualizaron para 2026, luego de que la inflación superará el límite establecido en el artículo 152 de la Ley del ISR del 10% en los últimos tres años, recordando que el último cambio a las tarifas se hizo en 2023.

¿Qué son las tablas ISR?

El Impuesto Sobre la Renta, mejor conocido como ISR, es una aportación que tienen que pagar al gobierno todos los que obtienen ingresos por actividades productivas, ya sean personas físicas o morales, en el caso de las primeras, este impuesto se calcula dependiendo del ingreso de cada contribuyente.

El ISR no tiene una cuota fija para todos los trabajadores, ya que las personas con mayores ingresos pueden llegar a pagar hasta 35 por ciento, mientras que los que ganan menos dinero solo les descuentan el 1.92 por ciento de su salario.

Tablas de ISR 2026: Nuevas tarifas

El Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) del SAT, incluido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contiene las nuevas tarifas del ISR 2026 para personas físicas en diferentes periodicidades, retenciones semanales, decenales, quincenales y mensuales para este año:

Retenciones semanales de ISR 2026

Retenciones quincenales de ISR 2026

Retenciones mensuales de ISR 2026

¿Cómo calcular cuánto pagas de ISR en 2026?

Si tu salario al mes es de 20 mil pesos brutos, lo primero que debes hacer es ubicar el rango en el que se encuentra, en este caso está dentro del límite inferior de 17,533.65 pesos y el límite superior de los 35,362.83 pesos, con una cuota fija de 1,856.84 y una tasa de 21.36% sobre el excedente del límite inferior.

Para sacar el cálculo de tu nómina se debe restar el límite inferior a tu sueldo de 20 mil pesos brutos mensuales, lo que da un total de 2,466.35 pesos. A esta diferencia se le aplica la tasa de 21.36% y el resultado es de 526.81 pesos, cantidad a la que se le llama impuesto marginal.

A esta cifra de 526.81 pesos se le sumará la cuota fija, que viene en las tablas dentro del mismo rango antes mencionado, el cual es de 1,856.84 pesos, dando un total de 2,383.65 pesos, este será el monto que pagarás de ISR de forma mensual en 2026.

