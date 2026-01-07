¿Quiénes Recibirán Auditoría del SAT en 2026? Lista de Contribuyentes Prioritarios

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una mejora en sus prácticas en los procesos de auditoría, estableciendo los puntos en los que se aplicarán los ajustes. Entre ellos, se dio a conocer la lista de contribuyentes a quienes se auditará de manera prioritaria.

¿Qué es una auditoría del SAT?

Las auditorías del SAT son un proceso mediante el cual la autoridad fiscal verifica que hayas cumplido correctamente con tus obligaciones tributarias.

Hay diferentes tipos de auditorías:

Visita domiciliaria

Revisión de gabinete

Revisión electrónica

¿Quiénes recibirán auditoría del SAT en 2026?

El SAT dio a conocer que se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:

Celebren operaciones con factureras o nomineras.

Presenten pérdidas fiscales recurrentes.

Simulen o abusen de deducciones.

Obtengan ingresos que no son declarados.

Abusen de estímulos fiscales.

Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.}Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias.

No paguen retenciones por sus empleados.

Realicen operaciones con paraísos fiscales.

Soliciten devoluciones improcedentes.

Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

