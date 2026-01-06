Esta Sería la Pena que Enfrentaría la Conductora que Arrolló a Motociclista en Iztapalapa

Luego de que se hiciera viral el video en el que se observa a un coche arrastrando a una persona en calles de la alcaldía Iztapalapa, comenzó a investigarse el caso de quien más tarde se supo su identidad: Roberto Hernández, quien era repartidor e iba a recoger a su esposa. Ante el flujo de información, te decimos cuál sería la pena para la mujer que conducía el vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista estaba por cruzar la vialidad, a la altura de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, cuando fue impactado por un coche azul casi al llegar debajo de un puente. El Honda City iba conducido por una mujer, presuntamente una enfermera, aunque las autoridades indagan, pues no han localizado al autor material del crimen.

Luego del choque, Roberto cayó de su moto y enseguida se incorporó para reclamar a la conductora. Sin embargo, ella lo embistió y lo arrolló de inmediato, por lo que el cuerpo del hombre quedó debajo del automóvil y, por circunstancias que no han sido esclarecidas, estuvo enganchado en esa parte a lo largo de cientos de metros.

El 5 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijo que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, sin necesidad de una denuncia. La dependencia informó que Roberto, de 52 años, fue reconocido por un familiar directo.

Video: "No Hay Palabras para Decir en Este Momento" Hijo de Roberto, Motociclista Arrollado en Iztapalapa

Nota relacionada: Mujer Copiloto de Moto Muere al Caer en Paso Exprés de Cuernavaca; Conductor la Abandonó

¿Cuál es el homicidio culposo?

Se puede tipificar como homicidio culposo alguien muere como resultado de las acciones negligentes o conducta improcedente de alguien más.

De acuerdo con especialistas en derecho, las acciones por homicidio culposo son comúnmente relacionadas con casos de:

Accidentes de vehículo de motor

Accidentes de camión y tráiler

Negligencia médica

Abuso o negligencia en hogares de cuidados

Productos defectuosos o inseguros

Responsabilidad de predios

¿Cuál sería la pena que enfrentaría la conductora del coche que arrolló a motociclista en Iztapalapa?

El Código Penal de la Ciudad de México señala que las personas que cometen homicidio culposo, la pena se reduce a una cuarta parte de la sanción del homicidio doloso (entre 8 y 20 años), lo que en la práctica sería entre dos y ocho años de prisión, además de la suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo.

Sin embargo, la condena puede aumentar si hay otras condiciones que determinaron el delito.

Video: ¿Cuántos Días Van y No Hay Detenidos?: Despiden a Motociclista que Murió Arrollado en Iztapalapa

Historias recomendadas:

Mujer Copiloto de Moto Muere al Caer en Paso Exprés de Cuernavaca; Conductor la Abandonó

Hijos Dan Mensaje de Despedida a Roberto Hernández: "Llevo Todo lo Bueno que Nos Enseñó"

DMZ