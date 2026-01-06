Hijos Dan Mensaje de Despedida a Roberto Hernández: "Llevo Todo lo Bueno que Nos Enseñó"

Este martes, 6 de enero de 2026, familiares y amigos dan el último adiós a Roberto Hernández, un repartidor en motocicleta que murió atropellado y arrastrado por un vehículo presuntamente de color azul, sobre Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la alcaldía de Iztapalapa.

Previo a que el cortejo fúnebre partiera al panteón de San Lorenzo en Iztapalapa, los hijos y un hermano de Roberto dedicaron unas palabras en su memoria y exigieron justicia.

También pidieron que se reclasifique el delito de homicidio culposo por homicidio doloso, para que el o la culpable tenga una pena mayor.

Piden justicia para Roberto Hernández

Iván Hernández, hijo de Roberto, agradeció a los medios de comunicación por el apoyo a su familia, y pidió justicia, ya que hasta el momento no hay detenidos por la muerte de su padre, a quién calificó como "un hombre muy honrado que trabajaba largas horas".

Nosotros, en el momento en el que necesiten algo, siéntanse en la confianza de pedirlo, así como recibimos el apoyo de todos. No hay palabras para definir el amor y conexión que se siente, toda la familia lo agradece.

Por su parte, Nancy, hija de Roberto, dijo que recordará a su padre con su buena vibra y una sonrisa, “llevo todo lo bueno que nos enseñó".

Recordemos a mi papá con su buena vibra, sus buenos chistes, y su sonrisa que siempre nos dio. Llevo todo lo bueno que nos enseñó: ser trabajadora, responsable y los valores. Soy su princesa, siempre me lo dijo así, entones, su princesa aquí está, agradeciéndole a todos y muchas gracias.

El hermano de Roberto agradeció las muestras de solidaridad y destacó que su hermano era una persona íntegra; además, aseguró que la información que circula en redes sociales en contra del motociclista no es verídica.

No hay mejor testimonio que el de sus hijos para ver que mi hermano era persona de bien, trabajador, y cumplido. Siempre estuvo para sus hijos hasta el día que nos lo quitaron. Gracias a quienes se han solidarizado con nosotros en redes sociales, nos han hecho contribuciones, todos los amigos que han estado con nosotros en este momento tan difícil.

También se sumó a la exigencia de justicia para que “las autoridades hagan su trabajo" y la muerte de su hermano, Roberto Hernández, no quede impune.

