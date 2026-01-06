El caso del señor Roberto Hernández ha causado gran conmoción e indignación, luego de que murió arrollado y arrastrado por un vehículo después de un percance vial, en el que presuntamente él intentó reclamar al responsable.

Este martes, 6 de enero de 2026, Roberto Hernández será sepultado en un panteón en Iztapalapa, luego de haber sido velado por familiares y amigos durante la noche de ayer, 5 de enero, en su domicilio.

Video: "Él No Merecía ese Final": Dan Último Adiós a Roberto Hernández, Motociclista que Murió Arrollado

Previo a que el cortejo fúnebre partiera al panteón, los hijos y un hermano de Roberto dedicaron unas palabras en su memoria y exigieron justicia y que se reclasifique el delito de homicidio culposo a homicidio doloso.

Nosotros, en el momento en el que necesiten algo, siéntanse en la confianza de pedirlo, así como recibimos el apoyo de todos. No hay palabras para definir el amor y conexión que se siente, toda la familia lo agradece.

Cabe recordar que durante la madrugada del domingo, el repartidor en motocicleta fue atropellado presuntamente por un vehículo de color azul, sobre Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la alcaldía de Iztapalapa.

Se sabe que debido al impacto, Roberto quedó atrapado debajo del vehículo, pero él o la conductora no se detuvo y lo arrastró por unos dos kilómetros, hasta la calle de Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, donde quedó el cuerpo sin vida del motociclista.

Noticia relacionada: Choque, Reclamo y 2 km: Cronología del Crimen Contra Roberto Hernández.

Así va el caso de Roberto Hernández

Ayer, vecinos del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, reportaron un vehículo presuntamente abandonado, sin placas de circulación y con la cajuela abierta. El auto estaba estacionado a la altura del número 9 de la calle Lago Saima, en la colonia Ampliación Ciudad Lago.

Por las características del vehículo podría tratarse del auto que fue visto por automovilistas circulando por calles de la alcaldía de Iztapalapa arrastrando a Roberto Hernández.

Elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl acudieron al lugar y dieron parte al Ministerio Público. Luego de una revisión, una grúa trasladó el vehículo a la Fiscalía de Justicia del municipio de Nezahualcóyotl.

Video: Motociclista Arrastrado 2 Kilómetros en Iztapalapa: Así Hallaron en Neza Auto; ¿Por Qué Vehículo No Paró?

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó, en un comunicado, que se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, sin necesidad de que se hubiera presentado la denuncia correspondiente.

Refirió que la víctima fue identificada por un familiar. Que hasta el momento no se tiene certeza sobre la identidad de la persona que conducía el vehículo al momento de que ocurrieron los hechos. Pero ya se tiene identificado el vehículo, el número de las placas y el nombre de la persona, que está registrada con ese trámite vehicular.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar