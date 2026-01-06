Choque, Reclamo y 2 km: Cronología del Crimen Contra Roberto Hernández.

Roberto Hernández, un motociclista que iba por su pareja la noche del pasado sábado, fue atropellado y arrastrado por casi 2 kilómetros en calles de la alcaldía Iztapalapa, al sur de la Ciudad de México, un crimen que ha generado indignación y exigencias de justicia. En N+ te contamos cómo fue el caso que comenzó con un percance vial.

Poco después de las 22:00 horas del 3 de enero, Roberto circulaba por Periférico Oriente y Eje 6 Sur, y se dirigía a Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde se encontraba su novia. Había quedado de ir por ella para que no regresara sola después de salir del trabajo.

En videos difundidos en redes, se observa que el motociclista estaba por cruzar la vialidad, cuando fue impactado por un coche azul casi al llegar debajo de un puente. El Honda City iba conducido por una mujer, presuntamente una enfermera, aunque las autoridades indagan, pues no han localizado al autor material del crimen.

Luego del choque, Roberto cayó de su moto y se incorporó para reclamar a la conductora. Sin embargo, ella lo embistió y lo arrolló. El cuerpo del hombre quedó debajo del automóvil y, por circunstancias que no han sido esclarecidas, estuvo enganchado.

Video: Motociclistas Realizan Rodada para Llevar Víveres a Familia de Roberto Hernández.

Noticia relacionada: Roberto Hernández: ¿Quién Era el Motociclista que fue Arrollado por 2 Kilómetros en Iztapalapa?

Usuarios que transitaban a esas horas captaron cómo el cuerpo era arrastrado por Periférico, al menos a lo largo de 12 calles. Algunos llamaron a los servicios de emergencia, asombrados por lo terrible de las escenas. El vehículo no se detuvo en ningún momento desde que ocurrió el choque en zona de la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

La conductora solo buscaba escapar lo más pronto posible y dio la vuelta sobre la calle Francisco Múgica, en la colonia Constitución de 1917. Al llegar a la esquina de la calle Ingeniero Félix F. Palavicini, el auto cruzó por un tope y saltó un poco, lo que permitió que el cadáver de Roberto se desprendiera. Ahí estuvo tendido, hasta que llegaron servicios de emergencia y autoridades ministeriales.

Desde el punto donde fue el percance vial hasta donde se localizó el cuerpo hay una distancia de 1.7 kilómetros que pueden recorrerse en aproximadamente dos minutos en auto particular, según datos calculados en Google Maps.

El cuerpo de la víctima fue llevado al servicio médico forense. Mientras que la presunta responsable se dio a la fuga. Al llegar al lugar, los policías observaron sobre la cinta asfáltica a un hombre con visibles manchas de sangre en el cuerpo. El trayecto quedó marcado con huellas hemáticas.

Video: "Él No Merecía ese Final": Dan Último Adiós a Roberto Hernández, Motociclista que Murió Arrollado.

Durante todo el domingo 4 de enero se viralizó el caso del atropellamiento contra el repartidor de la empresa Lala. Algunas personas filtraron información personal de la mujer, como su nombre, fotografía y CURP, luego de identificar el número de placa. Durante el día, familiares y simpatizantes realizaron protestas y bloqueos para exigir justicia por el caso.

¿Qué dicen las autoridades?

Este 5 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijo que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, sin necesidad de una denuncia. La dependencia informó que Roberto, de 52 años, fue reconocido por un familiar directo.

Noticia relacionada: ¿Qué se Sabe del Dueño del Auto que Arrastró al Motociclista Roberto Hernández en Iztapalapa?

Alrededor del mediodía de este lunes, el coche fue localizado en la calle Lago Saima, colonia Ciudad Lago de Nezahualcóyotl. Estaba abandonado, con la cajuela abierta y sin placas. Tenía un golpe en la parte delantera.

La FGJCDMX dijo que sabe a nombre de quién está registrada la unidad, pero no tiene certeza de quién conducía la noche del crimen.

"Como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento", compartió en un boletín.

Video: Motociclista Arrastrado 2 Kilómetros en Iztapalapa: Así Hallaron en Neza Auto; ¿Por Qué Vehículo No Paró?

No obstante, en la noche del 5 de enero se difundió un nuevo video donde se observa que una mujer baja del coche al llegar a su casa en la colonia Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl, luego de atropellar a Roberto.

Aparentemente, se trata de la dueña, quien vive cerca de donde fue encontrado el automóvil. En la calle donde fue hallado el coche hay al menos dos cámaras de vigilancia que aportaron información para identificar al conductor.

Noticia relacionada: Hallan Auto que Coincide con el que Arrastró al Motociclista Roberto Hernández, en Iztapalapa

Su familia pidió que el caso no quede impune. Sus hijos dijeron que siempre fue bueno y trabajador.

El caso de Roberto conmocionó a toda la sociedad, pero especialmente a la comunidad biker que usa la motocicleta como principal medio de transporte o para su trabajo. Motociclistas realizaron dos bloqueos en la capital del país para exigir justicia.

Video: Reclamo Derivó en Homicidio: Así Inició el Pleito entre Automovilista y Motociclista que Murió Arrollado en Iztapalapa, CDMX.

El primero de ellos fue sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Viaducto del Metro, donde repartidores de aplicaciones impidieron el paso de automóviles por cerca de una hora. Más tarde, otro grupo bloqueó la circulación en Circuito Interior y Zaragoza, provocando un embotellamiento sobre esta importante arteria vial.

Durante la noche, se realizó una rodada que comenzó en Cabeza de Juárez para llevar apoyo económico y víveres a la familia de Roberto, quien es velado en su domicilio.

Al momento, las autoridades no han reportado alguna detención, pero continúan con las investigaciones, así como la recolección de testimonios para asegurarse que la responsable del crimen sea llevada a la justicia.

Historias recomendadas:

ASJ