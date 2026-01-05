¿Qué se Sabe del Dueño del Auto que Arrastró al Motociclista Roberto Hernández en Iztapalapa?

Roberto Hernández, un repartidor de la empresa Lala de 52 años, fue arrollado y arrastrado hasta fallecer el pasado sábado 3 de enero de 2026 cuando se dirigía a recoger a su pareja del trabajo. Hoy encontraron el vehículo involucrado en el homicidio, pero no a su conductor.

Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que ya inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo tras los hechos ocurridos, ya se tiene identificada a la persona a cuyo nombre se encuentra registrado el auto.

¿Quién es el dueño del auto que arrastró a Roberto?

Conforme han avanzado las investigaciones del caso, hasta el momento se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación.

Sin embargo, aún "no existe certeza sobre la identidad" de quien conducía el vehículo durante el incidente o si se trataba del propietario ya identificado.

Quitan Placas y Abandonan Auto Ligado en Atropellamiento de Motociclista en Iztapalapa, CDMX

Bikers realizan bloqueos en CDMX para exigir justicia

Tras estos hechos, este lunes 5 de enero de 2026, grupos de bikers realizaron dos diferentes bloqueos en distintos puntos de la capital del país.

El primero de ellos fue sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Viaducto del Metro. Repartidores de aplicaciones impidieron el paso de automóviles por cerca de una hora.

Más tarde, otro grupo de motociclistas bloquearon la circulación en Circuito Interior y Zaragoza, provocando un embotellamiento sobre esta importante arteria vial.

Roberto fue arrastrado 2 kilómetros

De acuerdo con las primeras diligencias, después de las 22:00 horas, un hombre de 52 años, quien ya fue reconocido por un familiar directo, circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, lo que ocasionó su fallecimiento.

El motociclista fue arrastrado dos kilómetros hasta perder la vida.

Testigos captaron el video del momento en el que Roberto fue arrastrado.

El hecho, ocurrido en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, fue reportado a la Fiscalía CDMX por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que de inmediato se inició la investigación, sin necesidad de una denuncia presentada por un particular.

Muerte de Motociclista que Fue Arrastrado Dos Kilómetros Se Investiga como Homicidio Culposo

