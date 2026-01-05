Terremoto Magnitud 6.2 Sacude Japón Hoy 5 de Enero 2026; ¿Hay Alerta por Tsunami?

Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió la costa oeste de Japón este lunes 5 de enero de 2026, según la Agencia Meteorológica de ese país.

A pesar de la magnitud del movimiento telúrico, este no ameritó la alerta de tsunami en la región como en otras ocasiones.

Dos terremotos en 10 minutos

Más tarde, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a 5.8, siendo la ciudad de Yasugi, localizada en la prefectura de Shimane, el epicentro del sismo.

Diez minutos después, otro sismo de 5.0 se registró al sur de Matsue, capital de la prefectura de Shimane, en Japón.

¿Por qué tiembla frecuentemente en Japón?

Japón tiembla frecuentemente porque se encuentra en el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona donde convergen cuatro placas tectónicas:

Pacífico,

Norteamericana,

Euroasiática y

Filipina

Estas placas están en constante movimiento, especialmente la densa placa del Pacífico, que se desliza bajo las islas japonesas, liberando energía en forma de sismos.

