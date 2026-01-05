Esta noche, lunes 5 de enero de 2026, alrededor de las 20:15 horas, hora de Caracas, circularon en redes sociales, imágenes y alertas sobre detonaciones en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas.

Información preliminar por parte de corresponsales de N+, apuntan a que personal en tierra realizó disparos luego de que se detectaran drones que sobrevolaron el espacio aéreo restringido del complejo gubernamental.

Hasta el momento ninguna autoridad militar o civil ha emitido un comunicado oficial sobre el origen de los disparos. Tampoco se ha reportado información sobre posibles personas lesionadas

La situación ya está controlada

De acuerdo con el corresponsal de N+, Leonel Retamal un dron de carácter comercial fue lo que causó la reacción de las Fuerzas de Seguridad sobre el espacio aéreo del Palacio de Miraflores en Caracas.

La agencia indica que drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharon tiros de fuerzas de seguridad en respuesta, después de las 20:00 horas.

A 3 días de la intervención de EUA en Venezuela que derrocó a Maduro

El reporte se produce tres días después de que fuerzas militares estadounidenses ejecutaran una operación en Caracas que resultó en la captura del depuesto líder Nicolás Maduro durante la madrugada del sábado 3 de enero. Desde entonces, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina de Venezuela.

Venezuela atraviesa un periodo de incertidumbre política tras la operación militar estadounidense del pasado sábado. Según informes oficiales, cerca de 200 efectivos estadounidenses participaron en la incursión que capturó a Maduro en Caracas. El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que la operación se completó sin bajas estadounidenses.

Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, fue juramentada por su hermano Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional venezolana. Durante la ceremonia, la nueva mandataria interina expresó su pesar por lo que describió como una agresión militar ilegítima contra el país sudamericano.

Vengo con dolor por el sufrimiento infligido al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima contra nuestra patria

El presidente estadounidense Donald Trump, afirmó en entrevista con NBC News que Rodríguez está cooperando con las autoridades estadounidenses, aunque no proporcionó detalles sobre la naturaleza de dicha colaboración. Esta declaración genera interrogantes sobre la posición del gobierno interino venezolano frente a Washington.

Con información de AP.

