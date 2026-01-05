Desde Suspensión de Reuniones Hasta Detenciones por Apoyar el Ataque de EUA a Venezuela: Decreto

Luego de que la madrugada del pasado 3 de enero, Estados Unidos atacara diversos puntos de Venezuela, para llevar a cabo la detención de Nicolás Maduro, se puso en marcha en el país el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio, y el cual se publicó este lunes 5 de enero en la Gaceta Oficial.

El decreto tendrá una duración de 90 días, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogables por noventa 90 días más de acuerdo con el procedimiento constitucional.

¿Qué dice el Decreto Estado de Conmoción Exterior?

En su justificación del Decreto condena el ataque por parte de Estados Unidos a Venezuela, ocurrido el pasado 3 de enero.

Que recientemente se ha confirmado un ataque armado por parte de efectivos militares de los Estados Unidos de América contra el territorio y población de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual constituye una grave violación de la integridad territorial, soberanía e independencia de la Nación

Dicho Decreto de Estado de Conmoción Exterior se compone de 14 artículos.

Destaca que como consecuencia de la declaratoria se ordena inmediatamente, entre algunas acciones como:

La movilización de la F uerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional

de la F Bolivariana en todo el territorio nacional La militarización de la infraestructura de servicios públicos , la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado. El personal de tales servicios o empresas quedará sometido temporalmente al régimen militar.

, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado. El personal de tales servicios o empresas quedará sometido temporalmente al régimen militar. El reforzamiento del patrullaje y la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas.

y la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Restringir el ingreso al territorio nacional o cerrar las fronteras nacionales.

Restringir el libre tránsito de personas o vehículos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional.

o vehículos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional. Suspender el derecho a las reuniones y manifestaciones públicas.

Detenciones a quienes apoyen el ataque de EUA a Venezuela

Las detenciones están planteadas en el artículo 5 del Decreto que indica:

Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantias procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa.

El decreto apunta que se pondrá en marcha “cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo”, aunque destaca que se tomarán medidas para garantizar derechos a la vida y a la libertad personal, entre otros.

Este día, cuando se tomó la juramentación de Delcy Rodríguez, como presidenta encargada del país, 14 periodistas fueron detenidos, algunos liberados, mientras que se reporta la no localización de 5 de ellos.

