Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller Estarán a Cargo de Venezuela, Afirma Trump

Este lunes, 5 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth respectivamente, junto con el asesor en temas de seguridad y migración Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición política en Venezuela.

La designación de estos tres funcionarios se produce tres días después de la operación militar estadounidense que capturó al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

Según el reporte, los tres funcionarios tendrán la responsabilidad de dirigir la estrategia estadounidense hacia el país sudamericano durante el proceso de transición que inició tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela.

Briefing al Congreso programado para esta noche

Rubio y Hegseth se presentarán este lunes por la noche en el Capitolio para informar a líderes congresionales sobre los planes de la administración Trump para Venezuela. La reunión incluirá a líderes del Senado y la Cámara de Representantes, así como a miembros principales de los comités de inteligencia y seguridad nacional.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, indicó que espera conocer más detalles sobre lo que Trump quiere decir cuando afirma que su administración "dirigirá" Venezuela. Thune expresó que la notificación que recibió sobre la operación de captura de Maduro le pareció suficiente, aunque no fue informado con anticipación.

Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió que la acción de Trump en Venezuela es solo el inicio de un enfoque peligroso de política exterior. Schumer señaló que el pueblo estadounidense no se inscribió para otra ronda de guerras interminables.

Trump afirma que Rodríguez está cooperando

En declaraciones a NBC News, Trump aseguró que Delcy Rodríguez, quien fue juramentada como presidenta interina de Venezuela el sábado, está cooperando con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el mandatario no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza o el alcance de dicha cooperación.

El asesor presidencial Stephen Miller, en entrevista separada con CNN, abordó la posición de la administración respecto a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Miller descartó que Estados Unidos la instale en el poder, argumentando que no sería una opción viable.

Maduro comparece en corte federal de Nueva York

El mismo lunes, Nicolás Maduro realizó su primera comparecencia ante una corte federal en Manhattan, donde se declaró no culpable de cargos federales de narcotráfico. Durante la audiencia, Maduro afirmó ser un hombre inocente y decente, identificándose como presidente de su país.

Así declaró Maduro ante el juez Alvin Hellerstein:

Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país

El depuesto líder compareció junto a su esposa Cilia Flores, quien también enfrentó cargos similares. Ambos fueron trasladados a Nueva York el sábado después de la operación militar estadounidense en Caracas. Maduro llegó a la corte en Manhattan alrededor de las 07:40 horas del lunes.

Nicolás Maduro aterrizó el 3 de enero en un helipuerto a orillas del río Hudson, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.



Planes para infraestructura petrolera venezolana

Trump reveló en entrevista con NBC News que el gobierno estadounidense podría reembolsar a compañías petroleras que realicen inversiones en Venezuela para mantener y aumentar la producción de crudo en ese país. El presidente sugirió que la reconstrucción necesaria de la infraestructura petrolera descuidada podría completarse en menos de 18 meses.

El mandatario indicó que se requerirá una cantidad tremenda de dinero, que las compañías petroleras gastarán y luego serán reembolsadas por el gobierno estadounidense o a través de los ingresos petroleros venezolanos.

Venezuela actualmente produce en promedio aproximadamente 1.1 millones de barriles de petróleo al día, una cifra significativamente menor a los 3.5 millones de barriles diarios que producía en 1999, antes de que el gobierno tomara control de la mayoría de los intereses petroleros.

Reacciones internacionales divididas

La operación militar estadounidense en Venezuela ha generado reacciones contrastantes en la región. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo categórico a la intervención en asuntos internos de otros países durante su conferencia matutina del lunes.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aliado cercano de Trump, calificó como "buenas noticias" para su país la posibilidad de que las reservas petroleras de Venezuela se vuelvan disponibles en los mercados energéticos globales.

En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión de emergencia el lunes para discutir las implicaciones de la incursión estadounidense. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendió la acción militar como una operación quirúrgica de aplicación de la ley justificada.

