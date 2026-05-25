Localizan Cuerpo de Mujer en Avanzado Estado de Descomposición en Reynosa

El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue localizado este fin de semana junto a un canal de aguas residuales en Reynosa.

Mujer sin Vida en Canal de Aguas ReynosaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubren cuerpo de mujer con signos de violencia en Reynosa, cerca de un canal. La policía investiga.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+