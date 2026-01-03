¿Qué Es el Estado de Conmoción Decretado por Nicolás Maduro Tras Ataque en Venezuela?

La madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, una serie de explosiones se reportó en Caracas, Venezuela, así como sobrevuelo de aviones en la capital del país.

El gobierno venezolano acusó por medio de un comunicado que Estados Unidos estaba detrás de los estallidos, en lo que calificó de una "gravísima agresión militar".

Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

En consonancia con el ataque, el presidente Nicolás Maduro firmó y ordenó la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.

¿Para qué sirve el estado de conmoción exterior?

De acuerdo con el gobierno venezolano, con este decreto se busca que todo el país se active para "derrocar esta agresión imperialista" bajo tres preceptos clave:

Proteger los derechos de la población.

El funcionamiento pleno de las instituciones republicanas.

Pasar de inmediato a la lucha armada.

El artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el estado de conmoción exterior se enmarca como uno de los cuatro casos de estado de excepción en el país:

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más

De acuerdo con la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción de 2001, el estado de conmoción externa podrá decretarse:

(...) en caso de conflicto externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se tomarán todas las medidas que se estimen convenientes, a fin de defender y asegurar los intereses, objetivos nacionales y la sobrevivencia de la República. El estado de conmoción exterior podrá exceder de noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más"

Y agrega la ley que constituyen causas para declarar el estado de conmoción exterior aquellas situaciones que "impliquen una amenaza a la Nación, la integridad del territorio o la soberanía".

Alcance del estado de conmoción externa

En septiembre de 2025, el gobierno informó que el presidente Nicolás Maduro había publicado un decreto para el estado de conmoción externa, para enfrentar las amenazas de Estados Unidos.

Aunque no fue publicado y solo fue informado, las implicaciones del decreto establecían poderes especiales para el Ejecutivo, en este caso, para Nicolás Maduro:

La movilización del Ejército venezolano.

El control de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas por parted de las fuerzas armadas.

Cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

Restricción temporal de ciertas garantías, excepto aquellos que tienen que ver con los derechos humanos.

