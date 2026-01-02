Usuarios de X Usan Grok para Quitar Ropa a Mujeres, ¿Es Delito en México con la Ley Olimpia?

Usuarios de X emplean al chatbot Grok, incluido en la aplicación, para cambiar o retirar ropa a las fotos que mujeres han compartido en la red social. Usuarias han denunciado estos hechos como una agresión machista y han levantado la duda sobre si esta acción es legal en México, donde la Ley Olimpia protege contra la violencia digital.

Mujeres denuncian agresión machista por parte de usuarios de X que cambian la ropa en las fotos

A finales de diciembre del 2025 usuarios de X descubrieron que las actuales capacidades de Grok permiten cambiar la ropa en fotografías alojadas en la red social. Usuarios han aprovechado esta característica para modificar fotos de mujeres que usan la red social sin su consentimiento.

Las usuarias han denunciado esto como una agresión sexista. Al respecto, la usuaria @CarlaAbalo escribió:

Lo que está pasando con Grok es un reflejo de la apropiación por parte de hombres asquerosos de los espacios públicos: no vamos tranquilas en el metro, ni por la calle ni en nuestras propias redes sociales.

Me dais asco.

¿Es legal en México pedir a Grok que le quite la ropa a la foto de una mujer en X?

Muchas usuarias también han cuestionado si es legal que Grok sea usada para quitar ropa de las mujeres en fotografías sin su consentimiento. Algunas han señalado que en México estas acciones podrían ser castigadas por la Ley Olimpia, que es el conjunto de reformas, primero en la Ciudad de México y posteriormente a nivel nacional, que se aprobaron para proteger a las mujeres de la violencia digital.

En su artículo 20, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia explica lo siguiente sobre la violencia mediática:

Violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.

Además, la ley indica que esta violencia se ejerce por las personas físicas o morales que utilizan un medio concreto, como podría ser Grok, para difundir materiales que dañen a una mujer:

La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.

Según el gobierno federal, los delitos contemplados en la Ley Olimpia pueden atraer sanciones de tres a seis años de prisión, así como multas que van de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Cabe señalar que en México ya existe un antecedente sobre el uso de deepfakes para vulnerar a las mujeres. En 2025 se sentenció a cinco años de prisión a un alumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por modificar las fotos de sus compañeras con inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las mujeres proteger sus datos y sus fotos en X?

Al mismo tiempo en que continúan las denuncias por agresiones machistas en X, usuarias han compartido consejos sobre cómo pueden proteger sus datos e impedir que Grok modifique sus fotografías alojadas en la red social. Por ejemplo, la usuaria @almarazkari compartió un video donde indicaba cómo modificar la configuración de privacidad para bloquear el uso de datos personales en el entrenamiento del chatbot.

Amigas, les voy a enseñar cómo cambiar la configuración de Grok para que no utilice su información.

Así pueden desactivar la configuración que permite a Grok usar su información: pic.twitter.com/hrVnZh3646 — almarazkari.bsky.social (@almarazkari) January 2, 2026

La usuaria indicó que desde la configuración de privacidad, se puede anular el permiso para que Grok emplee los datos públicos de las usuarias.

He visto muchos tuits que con esto se puede evitar la modificación de fotografías

La red social X habría comenzado ya a suspender cuentas de usuarios que modificaron fotos sin consentimiento.

