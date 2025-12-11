Persona del Año TIME 2025: Revista Reconoce a Cuatro Empresarios Relacionados con la IA

Este jueves, 11 de diciembre, la revista TIME dio a conocer que la Persona del Año 2025 son los arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA), destacando el nombre de cuatro importantes empresarios.

Por crear la era de las máquinas pensantes, por sorprender y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender lo posible, los Arquitectos de la IA son la Persona del Año 2025 de TIME.

Cabe recordar que la publicación empezó a otorgar este título en 1927 y se llamó Hombre del Año hasta 1999.

Además, este año, la revista nombró al actor Leonardo DiCaprio como el Artista del Año; al director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, como CEO del Año; a la jugadora de baloncesto A'ja Wilson como Atleta del Año; y a la película de animación KPop Demon Hunters como Revelación del Año.

¿Quiénes son los arquitectos de la IA?

La foto de la portada de la revista TIME muestra a diversos directores ejecutivos de empresas tecnológicas, entre ellos cuatro destacados empresario relacionados con la IA, almorzando sentados en una viga de acero suspendida a gran altura sobre la ciudad de Nueva York, un guiño a la famosa fotografía 'Lunch atop a Skyscraper¡' (Almuerzo en la cima de un rascacielos) de 1932.

En este caso, los protagonistas de la foto son:

Zuckerberg, líder de Meta.

líder de Meta. Elon Musk , director ejecutivo de Tesla, SpaceX, fundador de xAI y cofundador original de OpenAI.

, director ejecutivo de Tesla, SpaceX, fundador de xAI y cofundador original de OpenAI. Sam Altman , líder de OpenAI

, líder de OpenAI Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

director ejecutivo de Nvidia. Lisa Su, directora ejecutiva de AMD.

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft

Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic.

Fei-Fei Li, codirectora del Instituto de IA de la Universidad de Stanford.

2025 fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



Cabe recordar que en 2024, los editores de TIME eligieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras elecciones recientes incluyen a la superestrella del pop Taylor Swift, al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y a Musk, pero en esa ocasión en solitario.

Con información de N+ y EFE

