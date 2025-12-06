Elon Musk Arremete Contra la Unión Europea tras Multa Récord a su Red Social X

El magnate Elon Musk, dueño de la red social X, declaró este sábado que la Unión Europea (UE) “debería ser abolida” luego de que el bloque impusiera a la plataforma una multa de 120 millones de euros (casi 140 millones de dólares). La sanción llegó tras una investigación de alto perfil que concluyó que la empresa violó normas digitales del bloque comunitario.

La decisión de Bruselas fue cuestionada por la administración de Donald Trump, que en los inicios de su mandato se alineó con Musk para impulsar recortes en la fuerza laboral federal y reducir gastos, antes de que surgieran desacuerdos entre ambas partes.

“La UE debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus ciudadanos”, escribió Musk en X ante sus 230 millones de seguidores. Cuando un usuario replicó su comentario, el empresario respondió: “Lo digo en serio. No estoy bromeando”. Más tarde añadió: “Me encanta Europa, pero no el monstruo burocrático que es la UE”.

La multa representa la primera sanción impuesta a X bajo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), aprobado hace dos años para combatir contenidos ilegales y peligrosos en línea.

Según la Comisión Europea, la plataforma incumplió obligaciones de transparencia, empleó un diseño engañoso en su sistema de verificación azul y no ofreció el acceso adecuado a datos públicos para investigadores. Además, el organismo señaló que X tampoco fue suficientemente clara respecto a su publicidad.

Con información de AFP

