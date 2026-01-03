Inicio Internacional Latinoamerica Venezuela Denuncia la "Gravísima Agresión Militar Perpetrada por Estados Unidos"

El canciller venezolano, Yván Gil Pinto, publicó en su cuenta en Telegram un comunicado tras las explosiones ocurridas en Caracas, Venezuela

Palacio de Miraflores, residencia oficial del Ejecutivo venezolano. Foto: Wikicommons

El gobierno venezolano denunció este sábado 3 de enero una agresión militar por parte de Estados Unidos contra territorio venezolano. 

Los bombardeos afectaron localidades civiles y militares en Caracas, capital del país, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El presidente colombiano Gustavo Petro confirmó los ataques a través de redes sociales. "En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", escribió el mandatario.

Estado de Conmoción Exterior

En respuesta a la agresión, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto declarando estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. La medida busca proteger a la población, garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas y activar la defensa armada del país.

El comunicado establece: 

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos

Las autoridades venezolanas ordenaron el despliegue inmediato del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios. El gobierno llamó a la movilización popular y a la activación de planes de defensa nacional.

Venezuela calificó el ataque como una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas y anunció denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, CELAC y el Movimiento de Países No Alineados. El gobierno invocó el artículo 51 de la Carta sobre legítima defensa.

