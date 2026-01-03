Venezuela Denuncia la "Gravísima Agresión Militar Perpetrada por Estados Unidos"

El gobierno venezolano denunció este sábado 3 de enero una agresión militar por parte de Estados Unidos contra territorio venezolano.

Los bombardeos afectaron localidades civiles y militares en Caracas, capital del país, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El presidente colombiano Gustavo Petro confirmó los ataques a través de redes sociales. "En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", escribió el mandatario.

Estado de Conmoción Exterior

En respuesta a la agresión, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto declarando estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. La medida busca proteger a la población, garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas y activar la defensa armada del país.

El comunicado establece:

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos

Las autoridades venezolanas ordenaron el despliegue inmediato del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios. El gobierno llamó a la movilización popular y a la activación de planes de defensa nacional.

Venezuela calificó el ataque como una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas y anunció denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, CELAC y el Movimiento de Países No Alineados. El gobierno invocó el artículo 51 de la Carta sobre legítima defensa.

