Se Escuchan Fuertes Explosiones y Sobrevuelo de Aviones en Caracas, Venezuela

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 2:00 horas (local), en Caracas, Venezuela, reportó la agencia AFP.

Por su parte, la agencia AP informó que fueron al menos siete los estallidos escuchados, así como el vuelo raso de aviones.

Reuters señaló que hubo ruidos fuertes y una columna de humo se alzó en la capital venezolana; mientras que la zona sur, cerca de una importante base militar, estaba sin electricidad.

En redes sociales se han compartido una serie de videos y fotografías de explosiones, sin embargo, no han sido confirmadas por ninguna agencia oficial.

Treinta y ocho minutos después de que comenzaron las explosiones, un nuevo estallido se escuchó en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aviones.

Los días contados

Los estallidos se producen después de que el presidente Donald Trump mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra el país sudamericano.

El mandatario estadounidense agregó que los días del presidente venezolano, Nicolás Maduro, "están contados".

La crisis entre Estados Unidos y Venezuela pasó de las declaraciones a las operaciones en el mar Caribe desde agosto pasado, en donde una flota militar ha realizado ataques contra supuestas embarcaciones con droga.

Antes de que concluyera el año, el presidente Trump afirmó que podría pasar a los ataques terrestres en territorio venezolano.

Apenas este viernes, el gobierno de Venezuela dijo que estaba abierto a negociar un acuerdo con Washington para combatir el narcotráfico.

Reacciona Gustavo Petro a explosiones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X un mensaje tras las explosiones en Caracas. El mandatario aseguró que Venezuela estaba siendo bombardeada.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato

