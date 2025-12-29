Brujos en Perú Vaticinan la Caída de Nicolás Maduro y una Enfermedad Grave para Trump en 2026

De cara al final del 2025, brujos de Perú han realizado una ceremonia especial. Entre sus predicciones, vaticinan el fin de la invasión rusa en Ucrania, la caída del régimen de Nicolás Maduro y que Donald Trump podría sufrir una enfermedad.

Chamanes de Perú vaticinan la caída de Maduro en 2026

Un grupo de chamanes y curanderos se reunió en una playa de Lima, Perú, este lunes 29 de diciembre. Los brujos predijeron que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejará el poder durante 2026.

Según señalaron los chamanes, las tensiones de Venezuela con Estados Unidos, habrán de sacarle del gobierno. En este conflicto, el presidente estadounidense, Donald Trump, quedará como el ganador.

La predicción fue lanzada durante una ceremonia presidida por once chamanes de diversas regiones de Perú. La reunión por el Año Nuevo se celebró en la playa La Herradura, frente al océano Pacífico.

Con la ayuda de plantas alucinógenas como la ayahuasca, los brujos aseguraron haber visualizado el destino de varios conflictos globales. En específico, el chamán Cleofé Sedano declaró a la agencia EFE que escalarán las tensiones entre Maduro con Donald Trump.

Chamanes también lanzan predicciones sobre Perú, Ucrania y el gobierno de Trump

El brujo también dijo que, en el resto del globo, “incluso se puede destapar una tercera guerra mundial”. Eso sí: para Perú pronosticó unas elecciones legislativas y presidenciales tranquilas en abril.

Por su parte, el llamado “chamán de los Andes”, de la región Áncash, Félix Roldan Mejía, declaró a EFE que, aunque Venezuela reciba el apoyo de Rusia y China, no podrá defenderse de una posible intervención de Estados Unidos.

Venezuela siempre va a estar, por estos problemas con Trump, en problemas económicos, ahí lo vemos bastante catastrófico. Durante la ceremonia, los chamanes colocaron sobre la arena una sábana de flores y ondearon fotografías de varios líderes mundiales. El chamán Juan de Dios García declaró:

En 2026, vemos derrotado al señor Nicolás Maduro, y va salir huyendo de Venezuela.

En cuanto a Estados Unidos, el mismo brujo vaticinó que Donald Trump caerá enfermo:

Estados Unidos que se prepare porque va caer enfermo de gravedad el señor Donald Trump.

Además de que predijo el fin de la guerra en Ucrania, también dijo que en Perú la ganadora de las elecciones presidenciales sería la ultraderechista Keiko Fujimori.

La mujer sueña con gobernar Perú

Con información de Reuters y EFE