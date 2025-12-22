El presidente Nicolás Maduro dijo este lunes 22 diciembre 2025, que "le iría mejor" a su homólogo Donald Trump si "atendiera los temas" de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela, en medio de la presión militar en el Caribe.

“Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo", afirmó en un acto transmitido en televisión estatal en el que recordó la llamada telefónica "cordial" que mantuvo con Trump el 21 de noviembre”.

“Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?”

EUA Anuncia Nuevas Sanciones contra Familiares y Presuntos Socios de Nicolás Maduro

Lo más "inteligente" que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela, dice Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que lo más "inteligente" que puede hacer el presidente venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir, y le advirtió que mostrarse "duro" tendrá consecuencias para el mandatario.

Al ser consultado en su casa de Florida si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el presidente respondió: "Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo".

"Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.

Presidente Donald Trump y su homólogo en Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: AFP

Con información de AFP