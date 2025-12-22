¿Rusia Desafía a Estados Unidos? Hace Oferta a Venezuela ante Bloqueo de Buques

Estados Unidos mantiene una ofensiva contra los cárteles del narcotráfico de Venezuela y en medio de la creciente tensión, Rusia ofreció hoy, 22 de diciembre de 2025, su cooperación y apoyo al país gobernado por Nicolás Maduro contra el bloqueo de buques, por parte del gobierno estadounidense.

Yván Gil, canciller de Venezuela, informó que sostuvo una llamada telefónica con Serguéi Lavrov, su homólogo ruso, con quien habló sobre las "agresiones" y "violaciones" al derecho internacional, al referirse a los ataques contra las llamadas ‘narcolanchas’, en el Caribe, supuestamente vinculadas al narcotráfico, y a las que calificó como "ejecuciones extrajudiciales", así como a los "actos ilícitos de piratería" de Estados Unidos.

El canciller venezolano dijo que “Lavrov expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país".

El funcionario subrayó que Rusia manifestará su "total respaldo" a Venezuela en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de este martes, 23 de diciembre de 2025.

Noticia relacionada: Venezuela Recibe Oferta de Apoyo de Irán para Enfrentar el “Terrorismo Internacional de EUA"

Maduro "tiene que irse"

En tanto, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reiteró hoy que Nicolás Maduro "tiene que irse".

En una entrevista con Fox News, Noem dijo que Estados Unidos no solo intercepta embarcaciones, “también estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo".

Noem insistió en que el Gobierno de Maduro "utiliza los dólares" del negocio petrolero para "propagar" drogas que "están matando a la próxima generación de estadounidenses".

Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT