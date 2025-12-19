Donald Trump No Descarta la Guerra contra Venezuela, Publica Medio en EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sigue sobre la mesa la posibilidad de una guerra con Venezuela.

No lo descarto, no

El mandatario dio estas declaraciones en una entrevista telefónica a NBC News y la cual fue publicada como exclusiva este viernes.

El mandatario dijo que habrá incautaciones adicionales de buques petroleros cerca de aguas venezolanas, luego de que el martes se ordenara un bloqueo total de estas naves que entran y salen de ese país.

Como respuesta, el presidente de la nación sudamericana, Nicolás Maduro, ordenó a las fuerzas armadas de su país escoltar a los buques.

Derrocar a Maduro, ¿el objetivo?

En la nota publicada en el medio estadounidense, Trump no quiso decir si su objetivo final era derrocar a Maduro.

Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe mejor que nadie

De acuerdo con NBC News, que Trump no descarte una guerra con Venezuela es significativa, ya que desde que tomó el poder afirmó que no iba a iniciar ningún conflicto bélico, al contrario, los iba a detener.

Esta escalada discursiva se enmarca en las operaciones estadounidenses contra supuestas lanchas que transportan droga supuestamente con origen en Venezuela, lo que ha dejado más de 100 muertos.

Además, el gobierno de Trump ha señalado a Venezuela como un narcoestado y a su presidente como líder del Cártel de los Soles, calificada como una organización terrorista.

El mandatario estadounidense incluso describió al gobierno de Maduro como ilegítimo y lo acusó de utilizar petróleo proveniente de campos petroleros para financiar actividades que incluye terrorismo, trasiego de drogas, tráfico humano, asesinato y secuestro.

Incluso ha dicho que Venezuela se robó el petróleo de empresas estadounidense, ya que en 2007, Hugo Chávez nacionalizó los yacimientos petrolíferos, lo que derivó en la expropiación de activos de esas firmas de la Unión Americana, recordó ABC News, en una nota publicada el 17 de diciembre.

Por su parte, Maduro alega que estas acciones estadounidenses tiene como objetivo derrocarlo y obtener el control de los recursos petroleros de su país, que tiene las ‍mayores reservas de ‍crudo del mundo.

Con información de Reuters y NBC News

ICM