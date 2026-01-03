Video | Así Fueron las Explosiones Que Sacudieron a Caracas, Venezuela

Al menos siete explosiones fueron escuchadas en distintos puntos de Caracas, Venezuela, sin que se reporten, hasta el momento, muertos o heridos.

En redes sociales se difundieron varios videos donde se ven los estallidos que iluminaron la madrugada caraqueña.

También se escuchó sobrevuelo de aviones, sin que se sepa el origen. Usuarios de las plataformas digitales han reportado estallidos cerca de la capital.

Crisis Estados Unidos-Venezuela

La crisis entre Venezuela y Estados Unidos tomó un tono más álgido en agosto, cuando comenzaron las operaciones estadounidenses en el mar Caribe.

Desde esa fecha, han sido constante los ataques contra supuestas narcolanchas.

Además, se ha declarado a Venezuela como un narcoestado y se señaló a Nicolás Maduro como el líder del grupo criminal del Cártel de los Soles.

El presidente Donald Trump ha dicho que los días de Maduro en el poder estaban contados y que lo más inteligente sería que lo dejara por cuenta propia.

Con información de N+

