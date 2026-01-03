Donald Trump Habla Sobre Ataque a Venezuela Este 3 de Enero 2026, Estro Fue lo Que Dijo

Luego de que la madrugada de este sábado 3 de enero 2026, se reportaran una serie de explosiones en distintos puntos de la capital venezolana, el presidente de Estados Unidos se pronunció al respecto.

De acuerdo con la agencia de noticia AP, se escucharon al menos siete explosiones en Caracas, la capital del país, además del vuelo a baja altura de una aeronave.

Ante esto, el presidente de Estados Unidos se pronunció e informó en su red social Truth Social:

Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en coordinación con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

Adelantó que dará más detalles sobre este hecho los cuales serán anunciados posteriormente.

Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP

Así empezó la tensión entre EUA y Venezuela

La tensión entre ambos países comenzó en agosto de 2025 con el despliegue de tres buques destructores en aguas del mar Caribe por parte de EUA, además de que el gobierno de Trump desplegó a 4 mil marines en la zona.

El día que Trump se decidió a actuar contra Venezuela

Fue el 14 de noviembre, cuando Trump dijo que ya se había decidido sobre sus acciones a seguir con Venezuela.

“Ya me decidí”, aseguró Trump mientras caminaba al avión presidencial, que le llevaría de Washington D.C. hacia Florida.

El presidente de Estados Unidos fue increpado por los periodistas presentes sobre las reuniones que ha tenido sobre Venezuela.

En concreto, una persona alcanzó a preguntar: “¿Ya decidió qué le gustaría hacer en cuanto a acción respecto a Venezuela?”, a lo que Trump respondió:

Sí, ya me decidí. Sí. No les puedo decir qué será...

