Moviliza Incendio en Tienda de Venta de Ropa en el Centro de Juárez, Nuevo León

Una falla en la red eléctrica de un local ocasionó un conato de incendio en la colonia Joaquín Garza y Garza.

Incendio en tienda de ropaFoto: N+

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Incendio en tienda de ropa en Juárez, NL, por cortocircuito. Bomberos controlan el fuego. Autoridades piden revisar red eléctrica para evitar futuros incidentes.

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