Moviliza Incendio en Tienda de Venta de Ropa en el Centro de Juárez, Nuevo León

Un cortocircuito causó un incendio al interior de una tienda de venta de ropa, disfraces y artículos de plástico para el hogar. Los hechos se registraron durante la tarde de este jueves 9 de julio, en la colonia Joaquín Garza y Garza, en el centro de Juárez, Nuevo León.

Ante el temor de que las llamas se extendieran rápidamente por este negocio, dueños de este local de inmediato solicitaron el apoyo de rescatistas y bomberos. Hasta este lugar llegaron varias cuadrillas y pipas de Protección Civil de Juárez, quienes de inmediato desalojaron el sitio para comenzar con las labores necesarias.

Tras varios minutos de que rescatistas llevaran a cabo los trabajos correspondientes, se confirmó que este incendio había sido sofocado. Autoridades realizaron una inspección en este negocio para descartar que se volviera a registrar un incidente como este, además de pedirle a los dueños de este negocio revisar la red eléctrica de su local.

Explota tanque de diésel en empresa de materiales en Apodaca

Otra movilización de autoridades de rescate ocurrió tras la explosión de un tanque diésel dentro de una empresa de materiales de construcción, ubicada en el kilómetro 37 del Libramiento Noroeste, en Apodaca, Nuevo León. El incidente fue reportado la tarde de este miércoles 8 de julio y dejó como saldo a dos trabajadores con diversas quemaduras en el cuerpo.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio para atender la emergencia y poner a salvo a los lesionados; uno de ellos fue trasladado por sus propios medios a un hospital cercano. Hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades ni su estado de salud, mientras que autoridades realizaron una inspección en la zona para determinar las causas del accidente, manteniendo el área resguardada.