Mujer es Vinculada a Proceso por Presunto Abuso a Menor de 14 Años en Juárez, Nuevo León

Sara "N" fue vinculada a proceso penal y permanecerá en la cárcel por el delitos de abuso en agravio a un adolescente de 14 años

Mujer vinculada a proceso por abuso a menor en Juárez, NLFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Sara 'N' vinculada a proceso por abuso a menor de 14 años en Juárez, Nuevo León. La investigación sigue abierta. Conoce más detalles.

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