Mujer es Vinculada a Proceso por Presunto Abuso a Menor de 14 Años en Juárez, Nuevo León

Sara "N", la mujer de 45 años que fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en el municipio de Juárez, Nuevo León, tras ser acusada de agredir sexualmente a un adolescente, ya fue vinculada a proceso penal y permanecerá tras las rejas.

Aunque se buscaba imputarla por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, el juzgado resolvió dictar el auto de vinculación a proceso únicamente por el delito de abuso sexual y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León podrá aportar más pruebas a la carpeta.

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Detienen a mujer por presunto abuso a menor de edad

La captura de Sara "N" ocurrió el pasado 3 de julio en calles del municipio de Juárez, Nuevo León, tras una denuncia interpuesta por los familiares de la víctima, un menor de 14 años de edad, de identidad protegida.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la mujer hoy investigada entabló contacto con el adolescente y presuntamente lo obligó a sostener encuentros de carácter sexual y después lo amenazó para evitar que delatara la situación con sus padres.

El caso salió a la luz luego de que la familia del adolescente notara cambios drásticos en su comportamiento y severas alteraciones conductuales, por lo que al indagar descubrieron el abuso y procedieron legalmente. Los exámenes periciales confirmaron que el menor presenta daño psicológico debido a los hechos.

Sara "N" continuará internada en el Centro de Reinserción Social Femenil del Estado, ubicado en el municipio de Escobedo, mientras se desahoga el periodo de investigación y se dicta una sentencia definitiva.

SHH