Mujer Copiloto de Moto Muere al Caer en Paso Exprés de Cuernavaca; Conductor la Abandonó Ahí

Una mujer murió al caer de la motocicleta en la que viajaba como copiloto en el Paso Exprés de Cuernavaca, sin embargo, el conductor de la unidad la abandonó en el sitio momentos después del accidente; autoridades investigan.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este 6 de enero, cuando la víctima viajaba en la parte trasera del vehículo a la altura de la colonia Antonio Barona, con dirección al sur.

Noticia relacionada: Caso Roberto: Video Muestra a Conductor Momentos Después de Arrastrar a Biker en Iztapalapa

La mujer que vestía blusa blanca, pantalón negro y tenis blancos, llevaba en la espalda una mochila. El cuerpo quedó tendido en los carriles centrales y más adelante algunas de sus pertenencias, entre ellas, un termo. Se desconoce si al momento del accidente se dirigía a su trabajo.

¿Cómo ocurrió el accidente en el Paso Exprés de Cuernavaca?

La Fiscalía de Morelos ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades. Luego del accidente, elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron los primeros respondientes, por lo que acordonaron la zona.

Una ambulancia de Caminos y Puentes Federales (Capufe) llegó para tratar de auxiliar a la mujer, no obstante, sólo pudieron confirmar la ausencia de signos vitales. La caída le provocó la muerte de manera casi inmediata.

Los servicios periciales acudieron al Paso Exprés en Cuernavaca donde ocurrió el accidente con la finalidad de realizar la toma de indicios así como el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar se sabe que la joven viajaba en la parte trasera de la motocicleta, cuando presuntamente el conductor de la unidad perdió el control y esto provocó la caída de la víctima. Sin embargo, en lugar de regresar a verificar cómo se encontraba y pedir ayuda a los servicios de emergencias, el conductor la abandonó.

Video: Piden "Ley Roberto": Protestan en Av. Tláhuac por Muerte de Motociclista Arrollado en Iztapalapa

Captan abandono de motociclista

A través de redes sociales, se dio a conocer un video que captó un automovilista momentos después del accidente en el que perdió la vida la mujer.

En las imágenes se observa cuando los conductores que circulaban detrás de la moto se dan cuenta de que hay una persona en el pavimento y realizan maniobras para evitar arrollarla.

Además, en el video se observa que metros adelante hay un motociclista mirando hacía el sitio donde quedó su acompañante.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Algunos usuarios en redes refieren que pudo tratarse de un servicio de mototaxi por aplicación, sin embargo la fiscalía no se ha pronunciado al respecto.

Historias recomendadas:

EPP