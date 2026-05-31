Pensiones, CFE, Pemex y Combate al Narco, Destaca Sheinbaum en Rendición de Cuentas

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado un informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024, evento que provocó afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México.

Durante su discurso, la mandataria recordó que hace dos años cerca de 36 millones de mexicanos respaldaron el proyecto de transformación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con ese respaldo asumimos la presidencia. Fue un mandato nacido de la voluntad popular y de millones que dijeron con claridad que no debía regresar el pasado de privilegios y decadencia”, afirmó Sheinbaum ante cientos de simpatizantes.

También destacó que su llegada a la presidencia representó “la victoria de las mujeres de México y de un pueblo”.

Guerra contra el narco

La presidenta criticó los gobiernos neoliberales y aseguró que durante 36 años se permitió la injerencia de Estados Unidos en la vida pública del país.

“Con Felipe Calderón la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior”, afirmó Sheinbaum, quien pidió no olvidar el operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual ingresaron miles de armas de alto poder a México.

La mandataria sostuvo que actualmente “gobierna el pueblo” y aseguró que en su administración no se utiliza la fuerza del Estado contra la ciudadanía. Además, defendió el modelo de Humanismo Mexicano y Economía Moral al señalar que fortalece la distribución de la riqueza y prioriza el bienestar social.

Peso Fuerte

En materia económica, Sheinbaum destacó que la deuda pública se ubicó en 50.3% del PIB y que el déficit disminuyó 1.5%. También presumió cifras récord en exportaciones y una balanza comercial positiva durante el primer trimestre de 2026.

“México está de moda”, afirmó al destacar que el turismo creció 10% respecto al mismo periodo de 2025.

La presidenta resaltó además el incremento del salario mínimo, que pasó de 2 mil 650 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026. Aseguró que esto permitió alcanzar el nivel más bajo de pobreza laboral en la historia reciente del país.

Sheinbaum también destacó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el acceso al Seguro Social para trabajadores de aplicaciones digitales y la aprobación de la jornada laboral de 40 horas.

Sobre programas sociales, informó que al cierre de 2026 más de 42 millones de personas recibirán apoyos del Bienestar con una inversión superior a un billón de pesos.

Así fue la llegada de simpatizantes a evento de Sheinbaum

Desde temprana hora, cientos de simpatizantes comenzaron a arribar a la explanada del Monumento a la Revolución portando banderas de México y distintivos color guinda.

Para el evento fueron instaladas pantallas gigantes, equipos de sonido y estructuras especiales para la transmisión del mensaje presidencial. Además, se desplegó personal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil para atender cualquier emergencia derivada de las altas temperaturas.

A diferencia de otros actos realizados en el Zócalo capitalino, el informe se transmitió de manera simultánea en plazas públicas de las 32 entidades del país.