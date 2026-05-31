Pensiones, CFE, Pemex y Combate al Narco, Destaca Sheinbaum en Rendición de Cuentas

La presidenta criticó los gobiernos neoliberales y aseguró que durante 36 años se permitió la injerencia de Estados Unidos en la vida pública del país

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de MéxicoPresidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México
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