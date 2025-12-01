¿Se Adelanta Presentación el Próximo Año? SAT Habilita Simulador de Declaración Anual 2025

Para facilitar la presentación de la declaración anual 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó este lunes 1 de diciembre el simulador para personas morales del Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza, en donde podrán consultar la información presentada durante el último ejercicio fiscal.

El simulado incluye la precarga de datos necesarios para la declaración anual, tales como pagos provisionales, participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), retenciones, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) y remanentes de ejercicios anteriores, lo que agiliza el llenado y envío de la declaración.

Noticia relacionada: Declaración Anual SAT: Lista Oficial de Gastos Deducibles de Impuestos

¿Se adelanta la presentación de la declaración anual 2025?

No, como cada año, en 2026 las personas morales (empresas) pueden presentar su declaración del 1 de enero al 31 de marzo, precisó en un comunicado la autoridad fiscal.

Por ello, desde este día estará habilitado el simulador del Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza para que visualicen la información que hayan presentado durante el ejercicio fiscal 2025.

La presentación de la declaración se realiza en las siguientes fechas:

Las sociedades que se encuentren en periodo de liquidación tienen hasta el 19 de enero de 2026 para presentar su declaración del ejercicio por liquidación. Las personas morales sin fines de lucro tienen hasta el 16 de febrero de 2026 para presentar su declaración del ejercicio. Los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza tienen hasta el 31 de marzo de 2026.

La declaración anual de personas morales no debe confundirse con la de personas físicas, las cuales presentan esta obligación fiscal del 1 al 30 de abril de cada año.

¿Qué información hay en el simulador de la declaración anual?

En la nueva plataforma, la declaración anual incorpora la siguiente precarga de información:

Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio.

PTU pagada en el ejercicio.

Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO).

CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

Para enviar la declaración anual es necesario que las personas morales cuenten con e.firma y con un servicio de banca electrónica, ya que, en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica, a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

"Es importante señalar que, si se requiere modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, se deben presentar declaraciones complementarias", precisó el SAT.

Cuando exista un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas despué s del pago.

s del pago. Si el saldo es en ceros, tardará 24 horas en verse reflejado.

#ComunicadoSAT



El SAT informa que, para facilitar la presentación de la Declaración Anual 2025, ya está disponible el simulador para personas morales del Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza, donde es posible consultar la información presentada durante el… pic.twitter.com/PVQ0YXKYBm — SATMX (@SATMX) December 1, 2025

Historias recomendadas:

AMP