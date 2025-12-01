La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio la bienvenida oficial a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, durante una ceremonia en Palacio Nacional hoy, 1 de diciembre de 2025.

Previamente, durante su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional señaló que la principal razón de la visita es la formalización de la embajada de Singapur, así como otros proyectos entre ambas naciones.

Se formaliza la embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón; pero además hay varias inversiones y proyectos conjuntos.

Bienvenida oficial del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en México. Foto: N+

Visita del presidente de Singapur

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, llegó a México ayer domingo 30 de noviembre para iniciar una visita de Estado.

Junto con su esposa, el mandatario asiático fue recibido por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Cancillería y subsecretario para América del Norte, en representación del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Shanmugaratnam y su comitiva llegaron a las 19:30 horas a la Base Aérea Militar No. 19 de la Ciudad de México, donde Velasco Álvarez ofreció la bienvenida oficial en nombre del gobierno mexicano.

Como parte de su agenda, este lunes tendrá un encuentro bilateral en Palacio Nacional y posteriormente, ambos líderes sostendrán una reunión con empresarios de México y Singapur para fortalecer la cooperación económica.

📸 Este domingo, en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, el encargado de despacho de la @SRE_mx, Roberto Velasco (@r_velascoa), recibió con los honores correspondientes al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam (@Tharman_S), y a su esposa, Jane Yumiko… pic.twitter.com/3eDvEfRSQw — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 1, 2025

