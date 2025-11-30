Presidente de Singapur Llega a México; Se reunirá con Sheinbaum Este Lunes 1 de Diciembre

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, arribó este domingo a México para iniciar una visita de Estado. A su llegada, fue recibido —en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente— por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Cancillería y subsecretario para América del Norte.

Singapur Presume Proyecto Hotelero de 6 Mil Millones de Dólares

El mandatario asiático, acompañado de su esposa y su comitiva, llegó a las 19:30 horas a la Base Aérea Militar No. 19 de la Ciudad de México, donde Velasco Álvarez ofreció la bienvenida oficial en nombre del gobierno mexicano.

Se reunirá con Sheinbaum

Como parte de su agenda, este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibirá en Palacio Nacional a Shanmugaratnam y a su delegación, en un encuentro bilateral al que asistirán integrantes del gabinete federal.

Posteriormente, ambos líderes sostendrán una reunión con empresarios de México y Singapur para fortalecer la cooperación económica.

