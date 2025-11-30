Donald Trump Confirma que Habló con Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo, a bordo del Air Force One, que habló con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

En una breve declaración sobre el tema, el mandatario señaló que no puede ofrecer más información acerca del intercambio de palabras, pero apuntó que no salió ni bien ni mal.

Ante la pregunta de si es verdad que mantuvo comunicación con el izquierdista, dijo "No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es que sí".

¿Diría que salió bien?

"Yo no diría que salió ni bien ni mal. Fue un telefonema", respondió.

Video: Trump Advierte a Aerolíneas y Pilotos por Cierre Total del Espacio Aéreo de Venezuela

El diario The New York Times informó el viernes que Trump y Maduro mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

Además, sobre sus declaraciones el sábado acerca del espacio aéreo de Venezuela, justificó su postura a partir de la migración que sale del país rumbo a Estados Unidos, vinculándola con grupos criminales.

Consideramos que Venezuela no es un país muy amigable. Mandan a millones de personas, la verdad, y probablemente una cifra superior a eso, y mucha de esa gente no debería estar en nuestro país, procedente de cárceles, de pandillas, de narcotraficantes, de toda la gente que se metió a nuestro país que no debería estar en nuestro país, causando muchos problemas.

Posteriormente, medios cuestionaron a Trump si considera que su advertencia significa que un ataque aéreo es inminente o no se debe interpretarlo así.

No interpreten nada.

Nota relacionada: Acciones Imprudentes de Trump en Venezuela Acercan a EUA a Una Guerra Costosa, Dicen Demócratas

Trump eleva presión en Venezuela

El sábado, el mandatario republicano advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario sudamericano.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo.

El presidente estadounidense afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que busca un cambio de régimen.

Las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.

Washington no ha aportado ninguna evidencia de que esas embarcaciones eran usadas para transportar drogas o representaban una amenaza para Estados Unidos.Con información de AFP.

Historias recomendadas:

Reaparece AMLO para Presentar su Libro 'Grandeza': "No es una Simulación, Estoy Jubilado"

Venezuela Pide a la OPEP Apoyo ante Operativo Militar de Estados Unidos en el Caribe



DMZ