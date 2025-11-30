Venezuela Pide a la OPEP Apoyo ante Operativo Militar de Estados Unidos en el Caribe

El gobierno de Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) apoyo para detener la “agresión” de Estados Unidos, según una carta del presidente Nicolás Maduro divulgada este domingo durante un comité ministerial virtual del organismo. En la misiva, leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Maduro afirma que las operaciones estadounidenses —activas desde agosto en el Caribe— amenazan el equilibrio del mercado energético internacional.

El despliegue estadounidense incluye buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo. De acuerdo con el gobierno venezolano, estas maniobras no buscan combatir el narcotráfico, como sostiene Washington, sino propiciar un intento de derrocamiento y controlar las reservas petroleras del país.

¿Qué Pretende, qué es lo que Trama Donald Trump en el Caso de Venezuela?

Maduro advirtió que una acción militar desde el norte “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”. Paralelamente, Estados Unidos ha intensificado el cerco marítimo y aéreo alrededor de Venezuela, después de que el presidente Donald Trump señalara que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado en su totalidad”.

Alerta y tensión

La semana pasada Washington emitió una alerta aérea por la creciente actividad militar, lo que llevó a seis aerolíneas a suspender sus vuelos hacia Venezuela. Este domingo, la agencia rusa Pegas Touristik también acató la alerta y canceló sus frecuencias hacia la isla de Nueva Esparta, uno de los principales destinos turísticos del país.

Trump Advierte a Aerolíneas y Pilotos por Cierre Total del Espacio Aéreo de Venezuela

A pesar de estas restricciones, Venezuela mantiene dos rutas con Rusia mediante la aerolínea estatal Conviasa, mientras que su autoridad aeronáutica ha revocado permisos a varias compañías internacionales —incluidas Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, GOL y Turkish Airlines— acusándolas de sumarse a acciones promovidas por Estados Unidos.

El presidente Trump declaró el jueves que los esfuerzos para frenar a “narcotraficantes venezolanos” por tierra comenzarán “muy pronto”, aunque anticipó que podría hablar con Maduro “en algún momento”.

