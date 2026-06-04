Temblor Hoy en México: ¿Dónde Se Registró el Epicentro y De Cuánto Fue la Magnitud del Sismo?

Entérate de las últimas noticias de magnitud y epicentro del sismo que sacudió México hoy

Evacuación por sismo en CDMXFoto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que hoy tembló en México? Sismos en Oaxaca, Guerrero y Colima. Conoce los detalles de magnitud y epicentro en nuestro informe completo.

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