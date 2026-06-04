Temblor Hoy en México: ¿Dónde Se Registró el Epicentro y De Cuánto Fue la Magnitud del Sismo?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó temblor hoy, 4 de junio de 2026, en México; aquí te informamos de cuánto fue la magnitud y dónde se registró el epicentro del sismo de este jueves.

En N+, todos los días te mantenemos informado sobre los sismos que ocurren en el país; ademas, tenemos la información de última hora sobre las marchas y bloqueos que se realizan en Ciudad de México y otros estados de la República mexicana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

Microsismo en CDMX

El miércoles, 3 de junio de 2026, en Ciudad de México (CDMX) se registró un microsismo de magnitud 2.0, con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón, por el que no se reportaron daños.

En caso de sismo, acude a un lugar seguro y sigue las indicaciones de las autoridades. Recuerda que es importante evacuar la zona donde estés bajo el principio: "no corro, no grito, no empujo".

Te recordamos que el 19 de septiembre de 2026 se realizará el Segundo Simulacro Nacional, en el marco del aniversario de los terremotos de 1985 y 2017. La alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 horas.

¿Dónde tembló hoy en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, este jueves, 4 de junio, han ocurrido varios sismos, desde primera hora.

A continuación, en N+ te damos un informe detallado sobre la hora, magnitud y epicentro de los temblores de hoy:

00:14 horas: Sismo con epicentro en Unión Hidalgo, Oaxaca , de magnitud 4.0.

02:55 horas: Epicentro en Atoyac de Álvarez, en Guerrero , de magnitud 4.3.

06:49 horas: Temblor en Colima , con epicentro en Tecomán, de magnitud 4.1.

11:22 horas: Sismo de magnitud 4.2 sacude Zihuatanejo, Guerrero.

Microsismos en México hoy

Este jueves, también se han registrado varios microsismos, en México, la mayoría en Baja California Sur y son los siguientes: