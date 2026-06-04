Bloqueo del IPN Hoy en CDMX: Zona con Afectación por Manifestación de Estudiantes

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) llevarán a cabo un bloqueo hoy, 4 de junio de 2026, por lo que en N+ te compartimos cuál es la zona con afectación para que tomes tus precauciones.

La protesta busca exigir una respuesta de las autoridades educativas a diversas demandas planteadas por el movimiento estudiantil.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alumnos del IPN Realizan Bloqueo en la Calzada Taxqueña

Entre los principales puntos destacan el reconocimiento formal de la organización estudiantil, la revisión de presuntas irregularidades administrativas y una mayor transparencia en los procesos académicos y de gestión institucional.

Asimismo, los manifestantes solicitan un fortalecimiento del presupuesto destinado al IPN, la restitución de recursos considerados necesarios para el funcionamiento de la institución y la reincorporación de plazas docentes que actualmente permanecen vacantes.

¿Cuál es la zona con afectaciones por movilizaciones del IPN?

La concentración está programada para las 10:00 horas en las instalaciones de Canal Once, ubicadas sobre Prolongación Manuel Carpio, en la colonia Casco de Santo Tomás, donde estudiantes desarrollarán el evento denominado "Polifest en Protesta Vol. 2".

La actividad contará con el apoyo de diversos colectivos vinculados a la comunidad politécnica, entre ellos Politécnicos Comunistas Revolucionarios, el colectivo Synergia de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) y la Comunidad Organizada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

Los organizadores no descartan que estudiantes de otras escuelas y unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional se sumen a las actividades programadas durante la jornada.

Debido a la concentración y al posible arribo de más participantes, se prevén complicaciones en la circulación en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás y zonas cercanas a las instalaciones de Canal Once.

FBPT