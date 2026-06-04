Bloqueo del IPN Hoy en CDMX: Zona con Afectación por Manifestación de Estudiantes

Estudiantes del IPN toman las calles de CDMX por demandas educativas; te indicamos cuál es la zona con afectaciones por la manifestación de la comunidad del 'Poli'

Estudiantes del IPN se manifiestanEstudiantes del IPN se manifiestan en contra de las autoridades de esa casa de estudio. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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