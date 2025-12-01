Usuarios Reportan Caída de Shopify en Pleno Cyber Monday, ¿Qué Pasó con Plataforma de Comercio?

Miles de usuarios de Shopify en todo el mundo han tenido problemas con el inicio de sesión en la plataforma de compras en línea, lo que ha afectado a los clientes y a varias pequeñas empresas en pleno Cyber Monday, hoy 1 de diciembre de 2025.

Los reportes de la caída de Shopify alcanzaron su punto máximo alrededor de las 11:00 horas y se reportaron alrededor de 4 mil apagones.

Alrededor de 2 mil 400 usuarios informaron problemas a las 12:37 horas, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.

La plataforma está investigando el problema y la compañía insta a los usuarios a acceder al sitio web desde cualquier dispositivo en el que estén conectados actualmente.

Usuarios califican caída de Shopify de incidente de “vergonzoso”

Ante este suceso, diversas tiendas informaron de problemas para iniciar sesión en sus cuentas y los usuarios de las redes sociales calificaron el incidente de “vergonzoso”.

Es un momento desafortunado para Shopify, ya que se espera que el Cyber Monday genere una gran cantidad de ventas en línea .

. Adobe Analytics predice que los consumidores gastarán una cifra récord de 14 mil 200 millones de dólares en línea, un aumento del 6.3% respecto al año pasado.

¿Qué es el Cyber Monday?

El Cyber Monday, también llamado Ciber Lunes o Lunes Cibernético, es un evento originado en Estados Unidos que ha ganado popularidad en muchos países, incluyendo México, donde cada vez más empresas y plataformas digitales ofrecen promociones especiales.

Durante el Cyber Monday, los consumidores pueden encontrar descuentos y beneficios adicionales, como envíos gratuitos o meses sin intereses, ideales para adelantar las compras navideñas o encontrar ofertas en productos de alta demanda.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2024?

El Cyber Monday 2024 se celebrará el próximo lunes 1 de diciembre, un día perfecto para realizar compras en línea de manera inteligente y anticipar los regalos de Navidad y Año Nuevo.

