¿Cuándo Es el Cyber Monday 2025? En Esta Fecha Encontrarás Ofertas y Descuentos

El Cyber Monday 2025 es un día dedicado a las compras en línea con ofertas exclusivas y descuentos en tecnología, moda, hogar, belleza, viajes y más categorías. Este evento es la continuación del Black Friday, pero enfocado en el comercio digital, ideal para quienes prefieren comprar sin salir de casa; en N+ te compartimos cuándo es.

El término Cyber Monday se comenzó a usar desde 2005 por la National Retail Federation de Estados Unidos para impulsar las ventas por internet después del Día de Acción de Gracias y el Black Friday. Esta estrategia tuvo éxito, por lo que fue adoptado en más países como México, Chile, Argentina, España y Portugal.

En el comienzo se enfocó en productos tecnológicos, pero hoy en día el Cyber Monday abarca una amplia variedad de categorías, desde electrónicos, maquillaje, productos para el hogar, electrodomésticos hasta juguetes, ropa, servicios de viaje, entre otros.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2025 en México?

El Cyber Monday se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre de 2025, por lo que es una opción ideal para adelantar tus compras navideñas o comprar algún producto que necesites, ya que habrá varios descuentos.

Toma en cuenta que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda comprar con conciencia y hacer una planificación de lo que realmente necesitas para evitar los gastos innecesarios.

En el Cyber Monday podrás encontrar cientos de productos en plataformas de comercio electrónico, que ofrecerán promociones y facilidades de pago.

Para comprar de forma segura y sin dañar tus finanzas, puedes tomar en cuenta los siguientes consejos de la Profeco y Condusef:

Contempla si realmente lo necesitas, porque si ya realizas compras durante El Buen Fin , puede ser que tu economía se vea afectada.

, puede ser que tu economía se vea afectada. Define tu presupuesto con un límite de gasto y evita endeudarte.

Compara precios, ya que algunas tiendas inflan los precios antes del evento; verifica en distintas plataformas antes de comprar.

Busca productos duraderos.

