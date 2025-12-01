La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló hoy, 1 de diciembre de 2025, que unos fármacos podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad: los GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes.

Y es que según cifras de la organización, la obesidad afecta a más de mil millones de personas en el mundo y podría duplicarse de aquí a 2030 si no se adoptan medidas contundentes para frenar esa tendencias.

¿Qué son los fármacos GLP-1?

Este lunes, dicha agencia de salud de la ONU publicó sus primeras directrices sobre cómo pueden ser utilizados para tratar la obesidad crónica en adultos, ¿pero sabes qué son los fármacos GLP-1?

Se les conoce bajo los nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro.

Surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes

Más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso.

Los fármacos GLP-1 imitan la acción de esta hormona vinculada tanto con la secreción de insulina como con la sensación de saciedad, mediante mecanismos cerebrales.

Un hombre se inyecta el medicamento Ozempic para tratar la diabetes tipo 2 en enero 2025. Foto: AP | Archivo

Obesidad, de los grandes desafíos en salud mundial

En un comunicado, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó que "la obesidad es uno de los grandes desafíos de la salud mundial".

Dijo que las nuevas pautas reconocen la obesidad como una enfermedad crónica que puede ser tratada.

Si bien los medicamentos por sí solos no resolverán esta crisis mundial de salud, los tratamientos con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir los daños asociados.

¿Qué recomienda la OMS sobre los fármacos GLP-1?

Las nuevas directrices recomiendan que las terapias con GLP-1 se utilicen en adultos "para el tratamiento a largo plazo de la obesidad", excepto mujeres embarazadas.

Sin embargo, enfatizó que aunque la eficacia de estos tratamientos frente a la obesidad es "evidente", se necesita más información sobre su seguridad y efectividad en periodos prolongados.

También sostuvo que la medicación por sí sola no revertirá la tendencia de la obesidad, por lo que sugirió combinar estas terapias con una dieta saludable y actividad física.

De igual manera, expuso la importancia de "crear entornos más saludables mediante políticas sólidas (...) para promover la salud y prevenir la obesidad".

No se puede considerar estos fármacos como una solución mágica (…) Pero está claro que se van a convertir en una parte muy importante de un enfoque integrado contra la obesidad.

Así lo dijo a la agencia AFP Jeremy Farrar, subdirector general de la OMS encargado de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención.

Cabe señalar que en septiembre, la OMS incluyó la semaglutida y la tirzepatida, principios activos de Ozempic, de Novo Nordisk y Mounjaro, de Eli Lilly, a su lista de medicamentos esenciales para tratar la diabetes de tipo 2 en grupos de alto riesgo.

Además, pidió que se produzcan versiones genéricas asequibles para los países en desarrollo.

La última directriz se aplica a adultos con un índice de masa corporal igual o superior a 30 y las recomendaciones se refieren a tres agentes: semaglutida, tirzepatida y un fármaco más antiguo de la misma clase llamado liraglutida.



Con información de Reuters y AFP.

