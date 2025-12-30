¿Está Activo tu Buzón Tributario del SAT? Confírmalo para Evitar Multa de 11,540 Pesos en 2026

La fecha límite se acerca y es importante que confirmes que tu buzón tributario del SAT está activo para evitar una multa económica de hasta 11,540 pesos en 2026. Por ello, a continuación te explicamos cómo saber si ya lo tienes habilitado.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que se acaba la prórroga para que todos los contribuyentes inscritos en el RFC enciendan esta herramienta de comunicación, pues de lo contrario se harán acreedores de una sanción a su bolsillo.

¿Qué es el Buzón Tributario del SAT?

Es un canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes que tiene como objetivo simplificar la notificación de actos administrativos y envío de mensajes de interés de manera ágil y segura. También, a través del Buzón los contribuyentes pueden conocer promociones, avisos o dar cumplimiento a requerimientos de información que realice la autoridad tributaria. Sus beneficios son:

Recibir información sobre beneficios y facilidades fiscales

Portal privado y personalizado del contribuyente

Reducción de tiempo en trámites

Certeza jurídica a los actos y resoluciones

Fecha límite para activar Buzón Tributario del SAT

Luego de varios años de prórroga, el plazo para habilitar esta herramienta está a punto de terminar y todo parece indicar que ya no habrá una nueva fecha límite, de ahí que los contribuyentes deben asegurarse que su Buzón Tributario está activo a más tardar este miércoles 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que no habiliten o actualicen sus medios de contacto en el Buzón Tributario antes del 1 de enero de 2026 pueden ser sancionados con una multa que va de los 3,850 pesos a los 11,540 pesos.

¿Quiénes están obligados a activar el Buzón Tributario?

Todas las inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) deben dar de alta el Buzón Tributario del SAT antes del 1 de enero 2026, sin embargo, existen algunas excepciones que no tienen la obligación de habilitarlo, y más bien es opcional, son las siguientes:

Quienes tengan una situación fiscal de cancelados o suspendidos

Personas físicas sin obligaciones fiscales y sin actividad económica

Contribuyentes asalariados y asimilados a salarios que hayan obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior menores a 400 mil pesos

¿Cómo saber si mi Buzón Tributario está activo?

Para confirmar que ya habilitaste esta herramienta de comunicación, debes verificar que tus medios de contacto, es decir correo electrónico y número celular están registrados y confirmados, lo cual puedes checar de la siguiente manera:

Ingresa a la página web del SAT: www.sat.gob.mx/ Da clic en el botón 'Continuar al Sitio' Pulsa el ícono de la B que aparece en la parte superior que te llevará al 'Minisitio Buzón Tributario' Inicia sesión con tu RFC y tu Contraseña o tu e.firma vigente Ve a la sección de "Configuración" Revisa que tus medios de contacto sean correctos o estén actualizados

En caso de que tu correo electrónico y número celular estén registrados y confirmados, significa que tu Buzón Tributario está activo, si te solicita registrarlos o actualizarlos, aún no están habilitados y debes completar este proceso:

Vuelve al Minisitio Buzón Tributario Pulsa el botón 'Habilita tu Buzón Tributario' Ahí deberás iniciar sesión con tu RFC, contraseña y e.firma, en caso de la segunda deberás cargar los archivos .cer y .key Una vez que hayas iniciado sesión, deberás agregar un correo electrónico, máximo cinco, y un número celular Te aparecerá un mensaje con la fecha, folio y hora en la que realizaste el registro Da clic en imprimir acuse En los correos electrónicos que registraste te llegará un aviso de confirmación En el celular te llegará un código de verificación

Toma en cuenta que solo cuentas con 72 horas a partir de que recibiste estos avisos para confirmar el correo y celular, si no lo haces no procederá la activación del Buzón Tributario. Para confirmar el correo electrónico, debes visualizar el mensaje y dar clic donde te lo indica. Al concluir te llegará otro correo informándote sobre la alta del Buzón.

Para confirmar el número de celular, debes ingresar de nuevo al Buzón Tributario y dirigirte a 'Configuración', ahí deberás escribir el código de verificación que te llegó por SMS. Toma en cuenta que si capturas tres veces mal el código, se bloqueará por 30 minutos. Una vez que haya pasado este tiempo podrás volver a ingresar el código.

Si lo capturaste de forma correcta, te llegará un correo electrónico informándote que tu celular ha sido confirmado y que tienes un mensaje en tu Buzón Tributario. Visita nuevamente este portal y revisa tu bandeja de entrada en Mis Expedientes y luego en Mis Comunicados, ahí podrás descargar el acuse de que el registro fue exitoso y por lo tanto el Buzón Tributario ya está activado.

