Buzón Tributario SAT: ¿Cómo Habilitarlo antes de 31 de Diciembre y Evitar Multa de 11 Mil Pesos?

Sin prórroga alguna, antes del 31 de diciembre de 2025 todos los contribuyentes inscritos en el RFC deben habilitar su Buzón Tributario, recordó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De no hacerlo, a partir del primero de enero, los contribuyentes que incumplan con esta obligación pueden ser sujetos a multas que van desde los 3 mil 850 a los 11 mil 540 pesos.

¿Qué es el Buzón Tributario?

El Buzón Tributario es el canal de comunicación directa del SAT con los contribuyentes, cuyo propósito es simplificar la notificación de actos administrativos y envío de mensajes de interés "de manera ágil y segura".

"A través de este medio también es posible presentar promociones, avisos o dar cumplimiento a requerimientos de información del SAT", señala la autoridad tributaria.

¿Qué contribuyentes están exentos de la habilitación del Buzón del SAT?

Si bien todas las personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) deben cumplir con esta obligación, están exentos:

Personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o con suspensión de actividades. En este caso, habilitar el Buzón Tributario es opcional.

Personas morales con suspensión de actividades ante el RFC, quienes podrán habilitarlo de manera opcional.

Sin embargo, en los siguientes supuestos será obligatorio habilitar el Buzón Tributario:

Cuando se realicen trámites o procedimientos en los que se requiera contar con Buzón Tributario. Cuando hayan emitido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos o recibido CFDI de nómina en los últimos 12 meses.

¿Cómo habilitar el Buzón Tributario del SAT en cuatro pasos?

Ingresar a sat.gob.mx, dar clic en Buzón Tributario y luego en "Iniciar sesión". Seleccionar "Configuración" para agregar un correo electrónico, mientras que para modificar un medio de contacto se debe elegir el ícono "Editar". Recibirás un aviso electrónico para confirmar cada uno de los medios de contacto actualizados. Confirmar el medio de contacto registrado dentro de las 72 horas posteriores al registro.

