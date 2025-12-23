SAT Cambiará Forma de Recaudación: ¿Cuándo Dan a Conocer las Modificaciones?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cambiará la forma de recaudación. Te decimos cuándo darán a conocer las modificaciones.

En entrevista con N+, el administrador General de Recaudación del SAT, Gari Flores Hernández, indicó que la fiscalización es cada vez menos necesaria, ya que en los últimos años ha habido un cambio de cultura contributiva.

La fiscalización cada vez, por decirlo de alguna manera, es menos necesaria, tiene que ser menos ruda, tienen que hacerse menos acciones, porque existe en México ya un cambio de cultura contributiva desde hace algunos años.

En cuanto al uso del efectivo, el funcionario del SAT aclaró que no existen nuevas normas al respecto, aunque reconoció que un menor uso facilita el seguimiento de operaciones financieras.

El único momento donde el SAT en materia fiscal tiene algo que ver con el uso de efectivo, de manera muy puntual, a menor uso de efectivo es más fácil darle seguimiento a las operaciones, tanto financieras por parte de bancos o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de la UIF y por parte del SAT pues también, pero no tenemos alguna otra normativa respecto del uso de efectivo.

Respecto a las reformas aprobadas para combatir a las empresas factureras, dijo que no aplicarán de manera general, sino que será un tema focalizado.

¿Cuándo darán a conocer modificaciones del SAT?

El administrador general de recaudación del SAT, Gari Flores, dijo que a principios del 2026 se dará a conocer el plan maestro para la recaudación de impuestos, que estará mucho más focalizado al servicio, al contribuyente y a la atención.

Indicó que se buscará cambiar el enfoque de la fiscalización por uno más relajado y cercano al contribuyente.

El 2026 será un año que en temas de auditoría, en temas de fiscalización, pues va a ser, por decirlo de alguna manera, un año más relajado desde la óptica del SAT.

E funcionario explicó que el SAT realizó un esfuerzo muy grande de fiscalización debido a que anteriormente había muchos temas de corrupción y de condonación de impuestos.

Y esos esfuerzos que anteriormente, como había muchos temas de corrupción, había muchos temas de condonación de impuestos, se tuvo que hacer un esfuerzo muy grande de fiscalización. Para el 2026, ese esfuerzo se estará focalizando más bien en la atención y el acompañamiento al contribuyente.

Con información de N+

