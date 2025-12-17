¿Debes al SAT? Así Alivias Multas y Recargos con el Programa de Regularización Fiscal 2026

Si tú, como persona física, o si tu negocio (micro, pequeña o mediana empresa) tiene adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), existe una oportunidad para resolver esta situación y aliviar la economía de tu bolsillo camino a 2026.

El gobierno de México activó el Programa de Regularización Fiscal 2026, diseñado para fomentar el cumplimiento y facilitar el pago de las obligaciones pendientes.

Si quieres saber en qué consiste o cómo puedes acceder a este programa para la condonación de adeudos en el SAT, en N+ te explicamos.

Video: SAT Vigilancia Transferencias Bancarias Mayores Cinco Mil Pesos

Noticia relacionada: Segundo Periodo Vacacional del SAT: ¿Qué Días de Diciembre 2025 Cierran Oficinas?

¿En qué consiste el Programa de Regularización Fiscal 2026 del SAT?

El Programa de Regularización Fiscal 2026 aplica una disminución del 100% del monto de las multas, recargos y gastos de ejecución. Es decir, se eliminan, lo que hace más fácil liquidar únicamente el monto de la contribución original.

Este estímulo aplica a adeudos determinados por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) de ejercicios fiscales de 2023 o anteriores. Específicamente, incluye recargos y gastos relacionados con contribuciones federales o cuotas compensatorias. También aplica a multas impuestas por infracciones en leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior. Es fundamental que estas multas se hayan determinado junto con las contribuciones omitidas o las cuotas compensatorias.

Video: SAT Retoma Visitas a Domicilios Fiscales y Empresas

Noticia relacionada: ¿Más Dinero de Aguinaldo? Esto Dice la Propuesta que Busca Evitar Descuento de ISR

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al Programa de Regularización Fiscal del SAT?

Este beneficio del SAT, que sin duda podría ser de gran ayuda para tu bolsillo rumbo a 2026, está disponible para personas físicas y morales cuyos ingresos totales no excedieron 35 millones de pesos en el ejercicio fiscal que se corrige.

Para calificar, debes:

Asegurar que los créditos fiscales sobre los que aplica el estímulo correspondan a ejercicios fiscales donde tus ingresos totales no superaron los 35 millones de pesos.

No haber recibido una condonación fiscal mediante los programas masivos de 2000, 2007 y 2013.

No haber recibido una condena por delitos fiscales a través de una sentencia firme.

No estar publicado en los listados de los artículos 69-B y 69-B bis del Código Fiscal de la Federación.

Video: ¿Hiciste Compras en El Buen Fin 2025? Consulta Así si Ganaste en Sorteo del SAT

Noticia relacionada: ¿Cuánto Dinero Me Quita el SAT por Impuestos de Aguinaldo 2025? Esto es lo Que te Descuentan

¿Pasos para solicitar el Programa de Regularización Fiscal del SAT?

Para obtener la disminución, tienes que presentar las declaraciones que correspondan, donde manifiestes las contribuciones que omitiste y tus accesorios. Además, debes realizar el pago de la declaración en una sola exhibición. Aunque, los contribuyentes pueden solicitar pagar las contribuciones federales o cuotas compensatorias hasta en seis parcialidades.

Si el servicio de Declaraciones y Pagos aún no incluye la opción específica para el "Estímulo de regularización fiscal de la LIF", puedes solicitar la línea de captura (FCF) a través de "Mi portal".

Para ello, sigue estos pasos:

Ingresa a Mi portal en el apartado Servicios por internet.

Selecciona la pestaña Trámite y elija la opción APLICACION ESTIMULO LIF DYP.

LIF DYP. En la descripción del caso, manifiesta la contribución, concepto, ejercicio y periodo de las multas y recargos a los que aplicará la disminución.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que cumples con todos los requisitos establecidos, detallando el monto de la contribución, actualización, recargos y la multa, si aplica.

Indica el monto exacto de la disminución fiscal que deseas aplicar, así como el importe total que pagarás.

Una vez que recibas su FCF, realiza el pago en cualquiera de los bancos que autorizó la Tesorería de la Federación (TESOFE). Posteriormente, debes presentar la declaración correspondiente, donde acredites el monto que pagaste.

Recuerde que este programa aplica en 2025 y 2026. La solicitud no se considera un ingreso acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta. Si tiene dudas, puede contactar al SAT a través de MarcaSAT al 55 627 22 728, opción 9, seguida de la opción 3.

Historias relacionadas:

CH