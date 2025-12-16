Segundo Periodo Vacacional del SAT: ¿Qué Días de Diciembre 2025 Cierran Oficinas?

Si eres contribuyente o planeas realizar algún trámite fiscal, es fundamental conocer los periodos de descanso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cierre del año 2025 y el inicio de 2026.

La suspensión de labores en las oficinas de gobierno obliga a que hagamos nuestros trámites con anticipación.

Para evitar retrasos con tus trámites con el SAT te decimos qué días estará cerrado, pues incluso ya no se dejan generar citas después de este viernes 19 de diciembre.

¿Por qué es importante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)?

El Servicio de Administración Tributaria es la institución del gobierno mexicano encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Este organismo público tiene la función de exigir a los contribuyentes (sean personas físicas o empresas) el pago de impuestos de acuerdo con sus ingresos, y también puede aplicar sanciones si existe una omisión en estos pagos. El SAT inició sus operaciones en diciembre de 1995, tomando el lugar de la Subsecretaría de Ingresos.

Entre los servicios clave que el SAT ofrece a la ciudadanía se encuentran la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la validación de la CURP. Además, los contribuyentes acuden a estas oficinas para obtener la cédula de identificación fiscal, realizar el alta como persona física o registrar una nueva empresa en México. El organismo también facilita el trámite del Certificado de Sello Digital y la e.firma. Otras responsabilidades incluyen las declaraciones, los pagos y las garantías de impuestos.

¿Cuándo está cerrado el SAT por vacaciones de fin de año?

Cada año, los trabajadores de gobierno disfrutan de un segundo periodo de descanso anual. Es importante que los contribuyentes que necesitan realizar trámites de forma presencial tomen nota de las fechas en las que se suspenderán las labores administrativas al finalizar el año 2025.

Según el Diario Oficial de la Federación (DOF), este segundo periodo vacacional aplica para todos aquellos servidores públicos que suman más de seis meses continuos de servicio. Durante este tiempo, muchas actividades en las oficinas se detienen.

De acuerdo con las disposiciones aplicables a los servidores públicos, el periodo de suspensión de labores abarca:

Del 22 de diciembre de 2025 al 06 de enero de 2026.

Es decir, el 22 de diciembre de 2025 marca el inicio de la pausa en las oficinas, y las labores se reanudan el miércoles 7 de enero de 2026.

Además de este amplio periodo de suspensión, debe recordar que por ley el 25 de diciembre y el 1 de enero son días inhábiles oficiales.

¿Qué días se pueden hacer citas antes del periodo vacacional del SAT?

Ante los 12 días que el SAT no estará laborando, aún hay tiempo de sacar citas, entre el 17 y el 19 de diciembre de 2025.

Eso sí, ten en cuenta que debido a la saturación, dependerá del módulo que elijas para acudir. En N+, hicimos el ejercicio de intentar sacar citas en sitios como Toluca, Ecatepec y Naucalpan, en el Estado de México.

En Toluca ya solo quedaban pocos lugares entre el 17 y 19 de diciembre, mientras que en Ecatepec, había solo para el 18 y 19 de diciembre. En tanto, en Naucalpan, ya no había citas disponibles.

En otros estados como Coahuila, sí había citas en cualquier día. Mientras en que Ciudad de México, había citas para los tres días, pero la disponibilidad cambia dependiendo del módulo a elegir.

Así que recuerda, ya sea antes o después del periodo vacacional, si necesitas visitar las oficinas del SAT para completar cualquier gestión, recuerda que se requiere agendar una cita previamente a través del portal de la institución.

Este periodo de cierre implica que los servicios como la tramitación de la e.firma o las consultas físicas podrían pausarse durante estas fechas festivas.

